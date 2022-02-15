Elon Musk'tan 5,7 milyar dolarlık 'hayır işi'

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO'su Elon Musk, 19-29 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 milyon 44 bin Tesla hissesini bir vakfa bağışladı. Yapılan hesaplamaya göre, bağışlanan hisselerin toplam değeri 5,74 milyar dolar.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimde bağışın hangi vakfa yapıldığı açıklanmadı.

Elon Musk, geçen yıl 16,4 milyar dolar tutarında Tesla hissesi satmıştı. Bu satışın 11 milyar doları ile bu yıl sona erecek hisse opsiyonları için ödeme yapacağı belirtmişti.

ELON MUSK: TESLA SATIŞLARI BU YIL YÜZDE 50'DEN FAZLA ARTACAK

Elon Musk, Tesla satışlarının 2022'de tedarik zinciri sorunlarına rağmen geçen yıla göre yüzde 50'den fazla artacağını açıkladı. Elektrikli otomobil üreticisi geçen yıl 5,5 milyar dolar değerinde rekor bir kar açıklamıştı.

Firmadaki satışlar, 2021'de müşterilere 936 binden fazla araç teslim ettiği için yüzde 71 artışla 53,8 milyar dolara yükselmişti.

Musk, 2021'in Tesla ve genel olarak elektrikli araçlar için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Yıl boyunca tedarik zinciri zorluklarıyla mücadele ederken herkes savaştı. Buna rağmen, geçen yıl hacimlerimizi yaklaşık yüzde 90 oranında artırmayı başardık. Tedarik zincirindeki sorunlar, büyümenin ana sınırlayıcı faktörü. Ancak 2022'de rahat bir şekilde yüzde 50'nin üzerinde bir büyüme bekliyorum” dedi.



