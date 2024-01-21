Elon Musk'tan 500 milyon dolar iddiasına yalanlama

Elon Musk, yapay zeka (AI) şirketi xAI'nin yatırımcılardan 1 milyar dolarlık bir hedefe yönelik 500 milyon dolarlık taahhüt aldığına dair bir raporun yanlış olduğunu söyledi.

Musk, sosyal medya platformu X'teki bir makale ile ilgili bir kullanıcı gönderisine yanıt olarak, "Bu kesinlikle doğru değil" yanıtını verdi.

Bloomberg'in konuya aşina olan kişilere dayandırdığı haberine göre, yapay zeka (AI) girişimi xAI, 15 milyar ila 20 milyar dolarlık bir değerlemeyi tartışıyor, ancak şartlar önümüzdeki haftalarda hala değişebilir.

Bloomberg'in bildirdiğine göre, Musk ve yatırımcıların önümüzdeki birkaç hafta içinde şartları tamamlaması bekleniyor ve bazı taraflar, xAI hisse senetlerine ek olarak veya bazı durumlarda bunun yerine bilgi işlem gücü alıp alamayacaklarını değerlendiriyor.

Kaynak: Habertürk

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





