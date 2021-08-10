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Elon Musk'tan flaş karar! Yeni kurallar getirdi

10.08.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla, Nevada'da yer alan pil fabrikasındaki çalışanlar için koronavirüsten dolayı bazı kurallar getirdi. Bu kurallardan birisi de maske takma zorunluluğu oldu. Şirket, aşı olanlarında maske takmasını talep etti.

Elon Musk'tan flaş karar! Yeni kurallar getirdi

Dünyanın en zenginleri listesinde ilk sıralarda yer alan Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın Nevada'daki pil fabrikasıyla ilgili yeni kurallar getirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada aşı olanların da maske takması gerektiği belirtildi. Kural aşılanmamış çalışanlar için zaten geçerliydi.

TESLA'NIN MASKE ADIMI

Fremont'ta yer alan Tesla fabrikası Mart 2020'de kapanmış, Musk'ın emirlere karşı gelmesiyle kasım ayında ise yeniden açılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Kaliforniya koronavirüs kapsamında kurallarını güncelledi. Aşı durumu ön plana çıkmaksızın 2 yaş ve üzeri herkesin kapalı alanlarda maske takmasının zorunluğu olduğu Kaliforniya'da Tesla da bu kurallara uyan şirketlerden oldu.

AMAZON DÖNÜŞ SÜRESİNİ UZATTI

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un ülkedeki kurumsal çalışanlarıyla paylaştığı bilgiye göre, daha önce 7 Eylül olarak duyurulan ofise dönüş tarihi 3 Ocak 2022'ye ertelendi.

Şirket, Kovid-19 salgınıyla ilgili yerel koşulların yakından izlenmeye devam edildiğini bildirdi.

ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo da çalışanlarının 4 Ekim'e kadar evden çalışacağını duyurdu. Banka daha önce çalışanlarının ofise dönüş tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı.

Varlık yönetim firması BlackRock ise delta varyantının ofise dönme konusunda endişe uyandırdığını belirterek, uzaktan çalışma uygulamasının 1 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.

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AŞI ZORUNLULUĞU GETİRDİLER

ABD'de geçen hafta da Google'ın ana kuruluşu Alphabet, evden çalışma uygulamasının 18 Ekim'e kadar uzatılacağını açıklamıştı. Ayrıca Alphabet ve ABD'li bir diğer teknoloji şirketi Facebook çalışanları için aşı zorunluluğu getirmişti.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 335 bin 990'a ulaşırken, son 24 saatte ölenlerin sayısı 486 artarak 614 bin 815'e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
maske Amazon Elon Musk
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