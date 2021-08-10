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Dünyanın en büyük şirketlerinden ABD devi AMC, Bitcoin ile ödemeyi kabul etti!

10.08.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük sinema zinciri olan AMC, yaptığı açıklamayla sinema biletlerinde Bitcoin ile ödemeyi kabul edeceğini duyurdu. Şirketin CEO'su Adam Aron, şirketin yeni yatırımcılarının kripto konusunda “hevesli” olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük şirketlerinden ABD devi AMC, Bitcoin ile ödemeyi kabul etti!

ABD merkezli dünyanın en büyük sinema zincirlerinden biri olan AMC Entertainment yakında sinema biletlerinin Bitcoin ile alınabileceğini duyurdu. Açıklamada, sinemaseverlerin biletler dışında atıştırmalıklarını da yıl sonuna kadar Bitcoin ile alabilecekleri belirtildi.

AMC CEO'SU ARON: SON 6 AYDA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Şirketin CEO'su Adam Aron, şirketin yeni yatırımcılarının kripto konusunda “hevesli” olduğunu söylerken, “Blockchain ve kripto para hakkında, bundan önceki on yılda öğrendiğimden daha fazlasını son altı ayda öğrenmek zorunda kaldım” dedi.

BITCOIN'LE ÖDEME İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

CNBC'nin haberine göre Aron, "Her halükarda Bitcoin'i kabul etmek için BT programlamasını yapmak zorunda olduğumuzdan, şu anda ABD sinemalarımızda çevrimiçi satın almalar için Apple Pay ve Google Pay'i kabul etmek için aynı anda kodu yazıyoruz" dedi. Müşteriler çalışma tamamlandığında Bitcoin ile çevrimiçi olarak sinema biletlerini satın alabilecek.

AMC HİSSELERİ ARTTI, BITCOIN YÜKSELDİ

Öte yandan yatırımcılar yapılan açıklamayı büyük sevinçle karşıladı. Borsada işlem gören AMC hisseleri, mesai sonrası işlemlerde yüzde 5,3 yükseldi. Kripto para piyasasında ise bu durum pozitif karşılandı ve Bitcoin hisseleri bir önceki güne göre yüzde 5.5 arttı.

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BITCOIN TIRMANIŞA GEÇTİ

Yaklaşık üç aydır kırmızı ibreyi gösteren kripto para dünyasında ibre tekrar yeşile döndü. Tarihi zirvesini göre Bitcoin 64 bin doları gördükten sonra 29 bin dolar seviyelerine kadar sert düşüşe geçerek yatırımcısına kaybettirmişti. Gün içinde yüzde 8’e varan yükseliş kaydeden Bitcoin için analistler 50 bin dolara yükseliş öngörüyorlar.

BITCOIN İÇİN 50 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Bloomberg'te yer alan habere göre, Ether, Litecoin ve Dash de Bitcoin ile birlikte yükselirken Miller Tabak +Co Analisti Matt Maley, en kötüsünün geride kaldığını belirterek “Hareket hemen tersine dönmezse Bitcoin hızlı bir şekilde 50 bin doları görebilir. Burada da biraz dirençle karşılaşabilir” dedi.

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Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Erlam ise “Bitcoin geçen hafta bir kez daha ritmini buldu. Şu an büyük oranda yükseliş eğiliminde ama asıl soru bu sefer yükselişin ne kadar süreceği?” dedi.

Öte yandan yatırımcılarda yükselişle birlikte pozitif bir hava hakim. ABD'de kripto paralara uygulanacak vergilendirme çalışmaları devam ederken, küresel piyasaları etkileyen regülasyonlar Bitcoin'e güç kazandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin
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