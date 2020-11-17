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Elvan: Yapısal reformları hayata geçireceğiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.11.2020 11:52 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapısal reformların hayata geçirileceğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Görüşmede bir sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Elvan, "Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Elvan, "Salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi. Salgın kaynaklı dış talepteki daralma, kapıların kapatılması gibi önlemler neticesinde ihracat ve turizm gelirleri olumsuz etkilendi. Bu gelişmeler neticesinde yılın ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde 9,9 oranında daraldı" ifadelerini kullandı.

2020 için işsizlik tahmini yüzde 13,8

"İç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme döneme gireceğiz" diyen Elvan, 2020 yılında işsizlik oranının yüzde 13,8 olarak gerçekleşmesi tahmin edildiğini ifade etti.

Lütfi Elvan, geçen hafta Berat Albayrak'ın sürpriz istifasının ardından hazine ve maliye bakanlığı görevine getirilmişti.

DHA,DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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