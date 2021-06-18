Emekiye üçlü kazanç! 1100 TL ikramiye, 1500 TL maaş ve 1750 TL promosyon fırsatı!

2021 yılında yeni emekli olacak vatandaşların alacağı ücretler de belirlendi. En az bin 500 TL aylık gelire kavuşan emeklilerin maaşları bağlanır bağlanmaz en az 625 TL promosyon imkânından faydalanabiliyor. İşte yeni emekli olan vatandaşların alacağı ücretler…

Türkiye’de emekli vatandaşlar son dönemlerde birçok kazanım elde etti. Taban aylıklar artarken, 3 senede bir promosyon ve senede 2 defa dini bayramlarda ikramiye imkanı tanındı.

Öte yandan bayram ikramiyesinin tutarı son düzenlemeyle birlikte 1000 TL’den 1100 TL’ye çıkarıldı. Bu imkanlar yalnızca mevcut emekli vatandaşlara değil, yeni emekli olacaklara da veriliyor.

Emekli maaşı bağlanan vatandaşlar, en az 1500 TL aylık gelirin sahibi oluyor.

Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü veren emekliler, maaşa göre en az 625 Türk lirası olan promosyonuna da kavuşabiliyor.

Öte yandan bayram ikramiyelerinden faydalanıyor, bu vesileyle senelik 2 bin 200 Türk lirası ek gelir almış oluyor.

ÖDEMELER NASIL ALINIYOR?

Emeklilik başvurusu yapılırken, vatandaşlara banka tercihi imkânı da sunuluyor.

Böylece bankasını tercih eden emekliler, aylığı bağlanır bağlanmaz "3 sene maaşımı sizden alacağım" taahhüdünde bulunarak promosyonunu alabiliyor.

İkramiye için de başvuru yapmaya gerek olmuyor. Devlet aylık bağlanmasını izleyen zamanlardaki ikramiyeleri başvuru gerekmeden hesaplara yatırıyor.



