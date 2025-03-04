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Emekli aylığı alanlar dikkat! Milli gelir yükselince yeniden hesaplandı... Nisan ayında maaşlar değişiyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.03.2025 09:53
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Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı için gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYH), yüzde 3,2 olarak açıkladı. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla emekli olanların ise milli gelirdeki artıştan dolayı emekli aylıkları tekrar hesaplanacak. Yeni güncelleme katsayısı emekli aylıklarına Nisan ayı itibarıyla yansıtılacak. Konu ile ilgili merak edilenleri Ahmet Kıvanç cevapladı. İşte detaylar...

Emekli aylığı alanlar dikkat! Milli gelir yükselince yeniden hesaplandı... Nisan ayında maaşlar değişiyor

Emekli aylıkları SGK'ya bildirilen prime esas kazanç üzerinden hesaplanıyor. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihteki güncel değer bulunarak bu değer ile "Aylık Bağlama Oranı" (ABO) ile çarpılarak emekli aylığı belirleniyor. 2008 sonrası kazançlar ise TÜFE artış hızının yüzde 100 ile GSYH artış hızının yüzde 30'unun toplamı ile güncelleniyor.

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GSYH AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu GSYH'yi yüzde 3,2 olarak açıkladı. Bunun yüzde 30'u ise 0,96 puana karşılık geliyor. 2024 yıl sonu enflasyonu ise yüzde 44, 38 olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yılı için güncelleme katsayısı 1,4544 olarak kesinleşti.

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KATSAYISI YENİDEN HESAPLANACAK

SGK 1 Ocak 2025 itibarıyla emekli aylığı bağlayanların 2024 yılı güncelleme katsayısını 1,4438 olarak uyguladı. 2024 yılının GSYH'sinin belli olması ile bu kişilerin emekli aylıkları 1,4544 güncelleme katsayısı dikkate alınarak yeniden hesaplanacak. Yani, 1 Ocak 2025'te emekli aylığı bağlanan vatandaşlara emekli aylıkları yüzde 0,73 oranında artacak. Örneğin 30.000 TL bağlanmış aylık 30.219 lira olacak.

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HaberTürk'teki köşesinde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Kıvanç, ödemelerin Nisan ayında yansıtılacağını ifade etti. Şubat ve Mart ayında emekli aylığı bağlanmış kişilere fark ödeniyor.

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Kıvanç, emekli olmayı hakedip emekli olmayanların Şubat ayında emekli aylıklarının düştüğünü hatırlattı. Nisan ayında yapılan yeni hesaplama ile sonucunda fark yüzde 30-31 oranına geleceğini ifade etti.

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Kıvanç, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar veren özel sektör işçileri ve BAĞ-KUR’lular ile 14 Ocak 2025 tarihine kadar veren kamu işçilerinin kazançlarının güncel değeri hesaplanırken 2024 yılında kazançlarında yüzde 86,16 oranında artış yapıldı. Başka bir ifadeyle onların 2024 yılı güncelleme katsayısı 1,4544 yerine 1,8616 olarak uygulandı. Bu da emekli aylıklarının dilekçeyi 2025 yılı ve sonrasında verenlere göre yüzde 30 - 31 daha fazla olmasını sağladı.

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2024 yılı GSYH artış hızından kaynaklı emekli aylıklarında yapılacak yüzde 0,73 oranındaki artıştan dilekçeyi 31 Aralık 2024 (kamu işçileri için 14 Ocak 2025) tarihine kadar vermiş olanlar yararlanamayacak. Onların emekli aylıkları temmuz ayından itibaren 6 ayda bir enflasyon oranında artacak"

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Anahtar Kelimeler:
GSYH emekli
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