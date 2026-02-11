FİNANS

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor: Sıfır zam alacaklar

En düşük emekli aylığı alan kişi sayısı 5 milyon kişiye ulaştı. Primini yüksekten yatıranlara herhangi bir iyileştirilme yapılmaması nedeniyle aradaki makasın kapanıyor olması emeklilerin gündeminde. Hükümet ise emeklilik sisteminde yeni bir formülün çalışmalarına başladı. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, konu ile ilgili detaylı bilgileri paylaştı…

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor: Sıfır zam alacaklar
Rümeysa Ezgi Sivritepe

En düşük emekli aylığı alanların sayısı 2019’sa 800 bin kişiyken şu anda 5 milyon kişiye ulaşmış durumda. Prim gün sayısı dikkate alınmadan yapılan bu iyileştirmeler ise ‘çok çalışanın cezalandırıldığı’ eleştirisine maruz kalıyor.

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor: Sıfır zam alacaklar 1

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI DÜZENLEMESİ BİTİYOR

Hükümet ise emeklilik sistemindeki oluşan bu durumu düzeltmek için çalışmalara başladı. 7 yıldan beri devam eden maaş tamamlama uygulamasının artık sona ermesi bekleniyor. Yeni sistemde ise ‘Maaş Odaklı’ değil, tamamen ‘Gelir ve İhtiyaç Odaklı’ bir yapıya dayanıyor.

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor: Sıfır zam alacaklar 2

5 AŞAMALI MODEL GÜNDEMDE

Türkiye Gazetesi’nde konu ile ilgili bilgi veren SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, 5 aşamalı modelden söz edildiğini ifade etti.

Karakaş, kimin tam olarak ne aldığını bilinmediğini (vakıflardan veya bakanlıklardan ayrı destek alanlar da var) ancak düzenleme ile her şeyin tek bir sistemde görüneceğini kaydetti.

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor: Sıfır zam alacaklar 3
Emekli maaşının düşük olması ise bir şeyi değiştirmeyecek. Önemli olan eve giren toplam para ve hayat standartları takip edilecek. SGK (maaş sistemi) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (yardım sistemi) verilerini birleştirecek.

Kömür veya gıda kolisi yardımı yerine artık karta para yüklenerek yardım yapılacak. En düşük emekli maaşı ile o şehirdeki yaşam maliyeti arasındaki fark hesaplanacak. Bunun yerine kira yardımı, fatura veya sosyal konut gibi yardımlar yapılacak.

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor: Sıfır zam alacaklar 4

SIFIR ZAM İLE KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR

Kök aylığına göre bir süre 20 bin TL maaş alan emeklilerin sıfır zam ile karşı karşıya kalabileceklerini ifade eden Karakaş, “Hükûmetin üzerinde durduğu kriter, hanedeki toplam gelirin kişi başına düşen payıdır” sözlerini kullandı.

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor: Sıfır zam alacaklar 5
Karakaş, sözlerini şu örnek ile tamamladı:

“Örnek Senaryo:
• Emekli Ali: Kök maaşı 11.000 TL. Kirada oturuyor, evde başka gelir yok.
• Emekli Veli: Kök maaşı 11.000 TL. Kendi evinde oturuyor, eşinin de 16.000 TL emekli maaşı var.

Sonuç: Yeni modelde Emekli Ali, "gelir eşiği" altında kaldığı için kira, yakıt ve nakit desteği alarak geliri hükûmetin öngördüğü örneğin 22.000-28.000 TL seviyesine tamamlanacak. Emekli Veli ise toplam hane geliri yüksek olduğu için sadece mevcut 20 bin TL taban maaşını 6 ayda bir yapılacak enflasyon farkının 20 bin TL’yi aşıncaya kadar geçecek süre boyunca aynen almaya devam edecek”

