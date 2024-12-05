'Emekli aylığını almak için bankamatiğe gidip kartını sokup şok yaşayacaklar' Emekli zammı için kritik rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kritik enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından hesaplar yapılmaya devam ediliyor. Memur ve emekliler için kritik önem taşıyan verilerin belli olması sonrası memur ve emekli zammının ne kadar olacağı konuşuluyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, zam oranı ve emekli maaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Habertürk canlı yayınında konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira. Büyük ihtimalle 15 bin lira olacak ama en düşük emekli aylığı 15 bin lira ne zaman olur? Şubat ayında olur diye düşünüyorum. Ocak ayı geldiğinde de en çok haberlerde zaten bu konu ele alınacak. Tamam denecek enflasyon farkları belli oldu, emekli aylıkları belli oldu ama 12 bin 500 lira 12 bin 500 lirada kaldı, şimdi 12 bin 500 lira ne olacak diye haberler yapılacak. Yasal düzenleme yapılır. Benim tahminim 12 bin 500 liranın 15 bin TL'ye çıkartılması yönünde bir öngörüm var"

"OCAK AYINDA 12 BİN 500 LİRA İÇİN AYRI BİR YASAL DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR"

Erdursun "Şöyle olacak; emekli aylıklarına 3 Ocak 2025'te son enflasyon verileri açıklandığında yüzde kaç oranında enflasyon farkı verileceği belli olacak. Dün enflasyon açıklandı 5 aylık enflasyon verileri belli oldu yüzde 14.57 ama ben 3 Ocak'ta enflasyon açıklandığında yüzde 17 gibi enflasyon farkının verileceğini düşünüyorum. Geçen ay yapmış olduğumuz programlarda da ben 3 Ocak'ta 2025'te yüzde 17 gibi enflasyon farkı çıkar demiştim. Yine enflasyon verileri açıklandığında bunu gördük ki evet yüzde 17 gibi bir enflasyon farkı çıkacak SSK Bağkur'da memur ve memur emeklilerinde yüzde 12. Bu farklar kök aylıklara verilecek, kök aylıkları yansıtıldıktan sonra 10 bin 700 liranın altında kök aylığı olan kişilerin aylıklarına yüzde enflasyon farkı yansısa bile o kişiler yine 12 bin 500 lirada kalacak. Bu nedenle Ocak ayında 12 bin 500 lira için ayrı bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Hazine destekli bir düzenleme yapılacak artık enflasyondan ayrı, Sosyal Güvenlik Kurumuyla alakalı olmayan, Hazine destekli en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liranın kaça tamamlanacağı konusunda yasal bir düzenleme yapıldıktan sonra 12 bin 500 lira diyelim ki 15 bin lira oldu, bu durumda da yüzde 17 kök aylıklarına enflasyon farkı aldıktan sonra o kişilerin aylığı kaç lira oluyorsa işte 15 bin lira yaparlarsa 15 bin liranın altında kalacaksa 15 bin liraya tamamlanacak" dedi.

"BANKAMATİĞE KARTINI SOKUP ŞOK YAŞAYACAK 3 - 3,5 MİLYON KİŞİ OLACAK"

Devamında Erdursun "Ama şöyle Ocak ayında emekli aylığını almak için bankamatiğe gidip kartını sokup şok yaşayacak 3 - 3,5 milyon kişi olacak. Allah Allah diyecekler ne oldu böyle? Zamdan bahsediyorlar... Hayırdır da demeyecekler direkt 12 bin 500 lirayı görecekler. Bu nedenle ya ben zaten 12 bin 500 alıyordum yine 12 bin 500 lira diyecekler. Çünkü kök aylıklara yüzde 17 enflasyon farkı verilecek. Kök aylığa yüzde 17 yansıdıktan sonra 10 bin 700 liraya kadar kök aylığı olan kişilerin yine enflasyon farkı almış haliyle aylıkları 12 bin 500 liranın altında kalır. 4,5 milyon kişi 12 bin 500 lira ve 12 bin 500 liranın altında alıyor, dul yetimler 12 bin 500 liranın altında da alıyor" şeklinde konuştu.

"Peki, o aradaki fark... Mesela Ocak ayında 12 bin 500 alacaklar diyelim ki Şubat'ta düzelecek, o fark da verilecek mi?" sorusu üzerine Erdursun, "Verilecek evet, düzeltme işlemi olduktan sonra bu verilecek" yanıtını verdi.

Erdursun "Şimdi yüzde 17 enflasyon farkı ama herkesin cebine bu fark yüzde 17 olarak girmiyor. Mesela enflasyon farkı sonrasında işte 12 bin 500 lira rakamını değiştirmezlerse durum biraz daha farklı olur. Şimdi 12 bin 500 lira yüzde 100 değişecek mi onu bilmiyoruz. Sadece öngörümüz 15 bin lira olacağı yönünde ama böyle bir düzenleme olmazsa şayet herkes 12 bin 500 liranın üzerine yani kök aylığının üzerine yüzde 17'yi almaz, kimi yüzde 5, kimi 0, kimi 10, kimi 13 - 15... Böyle karmaşık bir durum var kök aylıkla ve tamamlanan aylık konusunda ama şöyle söyleyelim 12 bin 500 liranın ben Ocak ayında 15 bin TL olacağını öngörüyorum" ifadelerini kullandı.