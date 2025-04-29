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Emekli aylıkları yarı yarıya düşünce memuriyet için 'Dava açan artabilir' Son ana kadar bekliyorlardı ama yetmeyince...

Ortalama memur maaşları 51 bin TL seviyesindeyken emekli olduktan sonra bu maaşın yerini 19 bin 616 lira olan emekli aylığı alıyor. Maaşlarının yarı yarıya düşmesinden dolayı memurlar yaş haddine kadar çalışmaya devam ediyor. SGK Uzmanı Şevket Tezel, bazı memurlar ise yasal yollara başvurarak yaş küçültme davası açmaya başlayabileceğini ifade etti. İşte detaylar...

Emekli aylıkları yarı yarıya düşünce memuriyet için 'Dava açan artabilir' Son ana kadar bekliyorlardı ama yetmeyince...
Ezgi Sivritepe

Son dönemde emekli aylıklarının geçim koşullarını karşılayacak düzeyde olmaması vatandaşın daha uzun yıllar çalışmasına neden oluyor. Memurundan emeklisine kadar çoğu vatandaş geçim derdi ile mücadele ederken özellikle memur maaşlarının emeklilik sonrası yarı yarıya düşmesi vatandaşın önemli problemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

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MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Nefes Gazetesi'nin SGK kayıtlarından derlediği bilgiye göre, Ocak 2025 itibarıyla 3 milyon 656 bin devlet memuru var. Ortalama memur maaşları 50-51 bin TL. En düşük memur maaşı da, aile yardımı dahil 43 bin 700 TL seviyesinde. Memurlar emekli olduklarında 19 bin 616 TL’den başlayan emekli aylığı alıyor.

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SON ANA KADAR BEKLİYORLAR!

Maaşlarının yarı yarıya düşmesinden dolayı memurlar yaş haddini bekliyor. Öğretmenler ise ek ders, seyyanen zam gibi ekstralarla aylıkları 65-70 bin TL’ye gelen öğretmenler, emekli olduğunda 30-35 bin TL alacakları için son ana kadar bekliyor.

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Son 12 yılda memur sayısı 2.6 milyondan 3.7 milyona dayandı. EYT’nin çıktığı 2023’te 86 bin 406 memur emekli olurken 2024’te 34 bin 744 memur emekli oldu. SGK Uzmanı Şevket Tezel ise emekli aylığının yarı yarıya bazen daha fazla düştüğünü ifade etti.

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Tezel, 22 aydır her memura verilen seyyanen zammın memurun cebine giren tutarı artırdığını fakat emeklilik maaşı hesabında bunun geçerli olmadığını hatırlattı ve şu cümleleri kurdu:

“Emekli olunca maaş neden düşüyor, çünkü memurun maaşı içinde yer alan seyyanen zam dahil çeşitli zam ve tazminatlarla ek ödemeler emekli aylığının omurgasını teşkil eden Emekli Sandığı matrahı içinde değil”

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YAŞ KÜÇÜLTMEK İSTEYEBİLİRLER!

Tezel, emeklilik gün sayısını ve sigortalılık süresini sağlayan ancak yaş koşuluna takılan bazı EYT'lilerin yaş büyütme davası açtığını; bazı memurların ise birkaç yıl daha çalışmak isteyen vatandaşların, "Zorunlu emeklilik yaşı olan 65 yaşı yaklaştığında ‘Aslında daha küçüğüm’ diye dava açma eğiliminin artması beklenebilir" dedi.

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2023’te memura seyyanen zam verildiğini hatırlatan Tezel, “Bu, emekli memurlardan esirgendi. Maaşlar zaten düşük. Bir de seyyanen farkından olacak. O yüzden emekli dilekçesini vermiyor” ifadelerini kullandı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Memur emekli memur emeklisi
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