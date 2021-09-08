Emekli aylıklarını bile etkiliyor! Maaşlarınızı kontrol edin

Bazı işverenler küçük hesaplara girerek kar elde etmek amaçlı olarak işverenlerin sigorta primlerini aldıkları maaş üzerinden göstermeyerek primde hile yoluna gitmektedir. Bu durum işçinin emekliliğini bile etkileyerek ileride düşük maaş alması anlamına geliyor. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren bu haberimizde bilmeniz gereken haklarınızı anlatacağız. Aman dikkat! Siz de bu tuzağa düşmeyin

HİLE YAPAN İŞVEREN 5 YILA KADAR HAPİS

Bazı işverenler kar elde edebilmek amaçlı olarak işçinin maaşında bazı usulsüzlüklere başvurmaktadır. Devlet bu usulsüzlüklere karşı adeta savaş açtı. Bordro oyununa başvuran işçiyi 5 yıla kadar hapis cezası bekliyor.

Çalışanın ücretini Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na düşük bildiren işverenler mercek altına alındı. SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan incelemelerde bazı işletmelerin düşük bordro düzenlediği, asgari ücreti vermemek için usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi.

ÜCRETİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ EMEKLİLİĞİ DE ETKİLİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu, bordro üzerinden prim kaçırılmasını kayıt dışılığın bir alt başlığı olarak tanımlıyor. Bir ay çalışan bir işçinin bordroda 15 gün çalışmış gösterilmesi, ücretin düşük gösterilerek prim kaçırılması gibi kayıt dışı uygulamalara göz açtırılmıyor.

Emekli aylıkları prime esas kazançlar üzerinden hesaplanıyor. Bazı çalışanların maaşları yüksek de olsa düşük prim ödemek için bordrolar düşük gösteriliyor. Emekli aylığının düşük olmaması için alınan maaşla bordronun aynı olması büyük önem taşıyor. Prim gün sayısı yeterli olmayanların doğum, askerlik borçlanmasında yüksek prim ödemesi de emekli aylığını artırıyor.

Birden fazla yerde çalışmada kazanç toplamı esas alınıyor. İşverenin bordroda ücreti düşük gösterip aradaki farkı elden ödemesi durumunda çalışan düşük emekli aylığı almak zorunda kalıyor.

YARGITAY'DAN BU KONUDA ÖNEMLİ KARAR

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay bu konuda önemli bir karara imza attı. Gelirin bordroda düşük gösterilmesinin çalışan için haklı fesih sebebi oluşturacağına karar verdi.

Emekli maaşını ve tazminatını da etkiliyor! Hile ile maaşları düşük gösterip vergi kaçıranlara ceza yağacak

Haklı fesih yapan işçi kıdem tazminatını alarak ayrılabilir. Yargıtay bir başka kararında da gerçek ücret üzerinden yatırılmayan, eksik ödenen SGK primleri nedeniyle açılan davalarda imzalı ücret bordrosunun işçiyi bağlayacağını belirtiyor.

İŞÇİNİN ÜCRETİNİ DÜŞÜK GÖSTERMEK, VERGİ KAÇIRMAK ANLAMINA GELİYOR

Bazı işverenler, ücretin sadece asgari ücret kısmını bordroda göstererek üstünü işçiye elden veriyor. Bordroda ücretin düşük gösterilmesi aynı zamanda vergi kaçırılması anlamına geliyor. Özellikle şikâyet, ihbar yoluyla SGK bildirgesi kayıtlarında yapılan sorgulamalarda bazı işletmelerin usulsüz uygulamalara yöneldiği belirlendi.

Bordro oyununa başvuranlara para cezasının yanı sıra Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu kapsamında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

PRİME ESAS KAZANÇ NEDİR?

Prime esas kazanç olarak değerlendirilen ödemeler ücret, prim ve ikramiye olarak üç temel başlık altında sunulur. Prime esas kazanç olarak ücretler başlığı altında işverenin çalışmasının karşılığı olarak çalışana yaptığı aylık ücret, yıllık izin ücreti, bayram ücreti, ek görev ücreti gibi ödemeler yer alır. Primler, prime esas kazanç olarak prim, işverenin çalışanların başarılarını artırması için yaptığı ek ödemeleri ifade ediyor. Çalışana verilen değeri göstermek ve motivasyonu artırmak için bayram, yılbaşı gibi özel günlerde verilen ikramiyeler de prime esas kazanç olarak değerlendiriliyor.



