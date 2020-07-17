Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı? 2020 emekli bayram ikramiyesi!

Milyonlarca emekli uzun süredir emekli bayram ikramiyesi yattı mı sorusuna cevap arıyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili açıklama gelmişti. Kurban bayramı ikramiyesi yattı mı sorusunun cevabını merak eden emekliler 17 Temmuz ile 29 Temmuz tarihleri arasında hesaplarına 2020 emekli bayram ikramiyesi yatırılacağını öğrenmişti. Ödemeler bugün itibariyle başladı. 12 milyon emekliye ait 2020 emekli bayram ikramiyeleri emekli vatandaşların hesaplarına kademeli olarak yatırılacak.

Tüm emeklilere emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

SSK’lı emekliler için emekli bayram ikramiyeleri ve zamlı olan Temmuz aylıkları 17 Temmuz ile 26 Temmuz arasında yatırılacak. Bağkur’lu olan emekli vatandaşların ödemeleri ise 25 Temmuz ile 28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Oluşturulan tarih düzenlemesi sayesinde emeklilerin farklı tarihlerde bankaya gitmesi sağlanarak pandemi sürecinde mağduriyet yaşanmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Emekli Sandığı kapsamında olanların ise Temmuz aylık farkı, Ağustos aylıkları ve emekli bayram ikramiyesi birlikte ödenecek. Ziraat Bankası’ndan ayın 1. günü ve 2. günü aylık alanların ödemeleri 28 Temmuz’da, her ayın 3. günü, 4. günü ve 5. günün aylık alanları ödemeleri ise 29 Temmuz’da yapılacak. Diğer bankalardan aylık alan emekli vatandaşların ödemeleri ise 28 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

