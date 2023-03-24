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Emekli bayram ikramiyesi 2023 ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, hangi tarihte?

24.03.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bayram ikramiyeleri yeniden gündeme geldi. Yılda iki kez verilen ikramiyenin tutarı belli. Emekli maaşına yapılan zamla birlikte bayram ikramiyeleri de yükseldi. Peki, Emekli bayram ikramiyesi 2023 ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, hangi tarihte? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Emekli bayram ikramiyesi 2023 ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, hangi tarihte?

Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyeleri yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl iki bayramda da emekliye 1100 TL ikramiye verilmişti. Peki, bu yıl emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, hangi tarihte? İşte tüm merak edilenler...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarının 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK, HANGİ TARİHTE?

Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

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KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir.

Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu.

Buna göre;20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruç tutulacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.

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2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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