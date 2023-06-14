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Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? İşte bayram ikramiyesi zammında son durum

14.06.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ve tutarı hakkında araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar yatacağını merak ediyorlar. Bayram ikramiyelerinin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? İşte konu hakkında son dakika açıklamaları...

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? İşte bayram ikramiyesi zammında son durum

Emekli bayram ikramiyesi zammı son dakika haberleri tüm vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yılda iki kez emekli vatandaşlara ödenen bayram ikramiyeleri Nisan ayında yüzde 82 artış yapılarak bin 100 TL'den 2 bin TL'ye çıkarılmıştı. Kurban Bayramı'nda ikramiyelere yeni bir zammın olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Bu kapsamda Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda öncelikli gündem ekonomi olacak. Asgari ücrete yapılacak ara zam ve deprem bölgesine yönelik çalışmaların da ele alınması bekleniyor.

Memura ilave refah payı verilmesi, 7 bin 500 liranın üzerindeki emekli aylıklarıyla ilgili kademeli düzenleme ile bayram ikramiyeleri de kabinede ele alınacak konular arasında yer alıyor.

para (80)

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına aktarılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

para

TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur bayram ikramiyesi ödemeleri ayrı tarihlerde gerçekleşiyor.

Normal şartlarda emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır.

SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamı

8 olanlar 22’sinde,

6 olanlar 23’ünde,

4 olanlar 24’ünde,

2 olanlar 25’inde ve son olarak

0 olanlar her ayın 26’sında maaşlarını alıyor.

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Bağ-Kur’lular için ise ödeme takvimi şu şekilde;
Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.

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