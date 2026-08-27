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Altında yön yeniden yukarı döndü: Gözler kritik konuşmada

Altın fiyatlarında son dakika! 27 Ağustos 2026 gram altın 7.165 TL ve ons altın 4.630 dolardan güne başladı. Fiyatlarda düşüş sonrası yön tekrar yukarı döndü. Piyasalarda gözler FED Başkanı Kevin Warsh'ın yarın Jackson Hole'da yapacağı konuşmaya çevrilmişken, faiz patikasına ilişkin mesajlar takip edilecek.

Altında yön yeniden yukarı döndü: Gözler kritik konuşmada
Hande Dağ

Altın fiyatları dünkü düşüş sonrası 27 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla tekrar yükselişe geçti. Ons fiyatı yüzde -1,38 değer kaybıyla 4595 dolardan kapanış yapmış, gün içerisinde 4583 dolara kadar gerilemişti. Bu sayede hafta içinde test edilen 4697 dolar zirvesine göre 100 doları aşan kar realizasyonu gerçekleşmiş oldu. Ons altın saat 06.00 itibarıyla ise 4630 dolardan fiyatlandı.

Altında yön yeniden yukarı döndü: Gözler kritik konuşmada 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4643 dolar, en düşük 4593 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.16 itibarıyla 4621 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altında yön yeniden yukarı döndü: Gözler kritik konuşmada 2

Gram altın gün içinde en yüksek 7186 TL, en düşük 7084 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.01 itibarıyla 7144 TL seviyesinde seyrediyor.

Altında yön yeniden yukarı döndü: Gözler kritik konuşmada 3

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; ons fiyatında ocak-haziran düşüşünün %38 FİBO geri alım noktası olarak öne çıkan 4.576 dolar seviyesinin ilk kâr satışlarında önemli bir tampon vazifesi gördüğünü aktaran analistler, "Bu bölgeden gelen alımlara şimdilik tepki olarak bakılmalı. 4.700 dolar seviyesi önemli direnç olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 4.525 dolara yakınlaşan 200 günlük ortalama daha kritik bir destek olarak izlenmeli" uyarısı yaptı.

Altında yön yeniden yukarı döndü: Gözler kritik konuşmada 4

CNBC-e'de yer alan habere göre ise OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, doların değer kaybına ilişkin beklentilerin ve ABD bütçe açığına yönelik endişelerin orta vadede altını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Altında yön yeniden yukarı döndü: Gözler kritik konuşmada 5

Altın piyasasında şimdi gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Hole sempozyumundaki konuşmasına çevrilirken yatırımcıların, Warsh'ın Fed'in mevcut ekonomik koşullar karşısında faiz politikasını nasıl şekillendireceğine ilişkin mesajlarını izleyeceği aktarıldı. Wong'un, Warsh'ın ileriye dönük para politikası konusunda net bir yönlendirme yapmaması halinde, piyasaların mevcut faiz beklentilerinin büyük ölçüde değişmeden kalabileceğini ifade ettiği kaydedildi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.135,87
7.136,83
% 0.45
08:39
Ons Altın / TL
221.573,77
221.722,44
% 0.31
08:54
Ons Altın / USD
4.604,36
4.604,99
% 0.24
08:54
Çeyrek Altın
11.417,39
11.668,72
% 0.45
08:39
Yarım Altın
22.762,74
23.336,73
% 0.45
08:39
Ziynet Altın
45.669,57
46.532,14
% 0.45
08:39
Cumhuriyet Altını
47.216,00
47.928,00
% 0.29
17:01
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