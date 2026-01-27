Emekli bayram ikramiyesi için kritik kulis bilgisini paylaştı! Tek maaş sürprizi

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2026'da açıklanacak bayram ikramiyelerinde. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ekonomist Muhammet Bayram, emeklinin beklediği haber hakkında kritik bilgiler verdi.

Emeklilerin durumunu konuşurken ne söylesek yeterli olmayacağını ifade eden Bayram, "En üst emekli maaşı daha az bir oranda artırılacaktı, 18 bin civarında olacaktı ama 20 bine çıkarıldı. “2 bin lira ne fark eder” demeyelim, bir pazar açığı çıktı. Emekliye her ne verilebilirse, 1 lira bile onların avantajına. Banka promosyonları da devreye girdi, maaş arttıkça promosyonlar da artıyor" dedi.

Önümüzde Ramazan Bayramı ve ardından Kurban Bayramı olduğunu hatırlatan Bayram, "Şu anda 4.000 TL alınıyor ama 5.000 TL’ye yükseltilmesi konuşuluyor. 5.000 TL bile yeterli mi, tartışılır. Benim hep söylediğim bir hesap var: Kurban Bayramı’nda bir emeklinin küçük bir hayvan alabileceği bir ikramiye verilmesi daha doğru olur" diyerek çözüm önerisinde bulundu.

KRİTİK KULİS BİLGİSİ PAYLAŞTI

Bayram ikramiyesinin herkes için aynı olduğunu belirten Bayram, "100 bin TL maaş alan da alıyor, 20 bin TL alan da. Düşük maaş alanlara daha yüksek, yüksek maaş alanlara daha düşük ikramiye verilmesi daha yerinde olabilir. Kulislerde konuşulan, bayram başına en az bir ikramiye olacağı yönünde" diyerek kritik kulis bilgisini paylaştı.

"BAYRAM İKRAMİYESİ GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM"

Bayram, "Ramazan ayında gıda fiyatları artıyor. Aynı hurma, aynı peynir, aynı zeytin ama fiyatlar yükseliyor. Bunları konuşmamız lazım. Bayram ikramiyesi geçici bir çözüm. Emekliye bir kart verilip temel gıdada KDV alınmaması gibi çözümler olabilir ama bu destekler yüksek maaş alana değil, düşük gelirliye olmalı" dedi.

"CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL"

Bayram, "Fahiş fiyatla mücadelede denetimler var ama cezalar caydırıcı değil. Avrupa’da böyle yapan bir daha ticaret yapamıyor. Bizde de benzer yaptırımlar olmalı" diyerek perakendeye yönelik eleştiride bulundu.

2026’nın ikinci yarısından sonra enflasyonun %20’nin altına düşmesi beklendiğini hatırlatan Bayram, "Ama Ramazan dönemi emeklinin hayat pahalılığını en çok hissettiği dönem. Bu yüzden benim görüşüm Ramazan Bayramı’nda bir maaş ikramiyesi verilmesi, Kurban Bayramı’nda da 5.000 TL verilmesi yönünde. Bunun önünde bir engel yok" diyerek konuya açıklık getirdi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyeleri hakkında bilgi veren ekonomist, "2018’den sonra başladı. Bayramdan önce, o ayın maaşıyla birlikte yatırılıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı için ayrı ayrı ödeniyor. 5.000 TL olursa yıllık toplam 10.000 TL olur" dedi.

Ayrıca vatandaşlık maaşının gündemde olduğundan bahseden Bayram, "Hane geliri asgari ücretin altındaysa devlet tamamlayacak. Tüm sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak" dedi.

DUL VE YETİME MAAŞ

Emekli maaşı adı altında maaş alan herkesin bayram ikramiyesi alabildiğini ifade eden Bayram, dul ve yetim aylıklarında oranlar olduğunu, o oran kadar ikramiye alınacağını belirtti.

BANKA PROMOSYONU ALANLAR DİKKAT!

"Promosyon emeklinin hakkı. Banka değiştirirken kalan süreye göre eski bankaya iade yapılır, yeni bankayla yeni bir promosyon anlaşması yapılır. Bankalar arasında ciddi farklar var, emekliler gezip araştırmalı" diyen Bayram, emeklilerin E-Devlet’ten kolayca değiştirilebileceğini vurguladı.