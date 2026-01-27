FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi için kritik kulis bilgisini paylaştı! Tek maaş sürprizi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte emeklinin yeni beklentisi bayram ikramiyeleri oldu. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı bir televizyon yayınında emeklinin beklediği kritik kulis bilgisini paylaştı.

Emekli bayram ikramiyesi için kritik kulis bilgisini paylaştı! Tek maaş sürprizi
Cansu Akalp

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2026'da açıklanacak bayram ikramiyelerinde. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ekonomist Muhammet Bayram, emeklinin beklediği haber hakkında kritik bilgiler verdi.

Emeklilerin durumunu konuşurken ne söylesek yeterli olmayacağını ifade eden Bayram, "En üst emekli maaşı daha az bir oranda artırılacaktı, 18 bin civarında olacaktı ama 20 bine çıkarıldı. “2 bin lira ne fark eder” demeyelim, bir pazar açığı çıktı. Emekliye her ne verilebilirse, 1 lira bile onların avantajına. Banka promosyonları da devreye girdi, maaş arttıkça promosyonlar da artıyor" dedi.

Önümüzde Ramazan Bayramı ve ardından Kurban Bayramı olduğunu hatırlatan Bayram, "Şu anda 4.000 TL alınıyor ama 5.000 TL’ye yükseltilmesi konuşuluyor. 5.000 TL bile yeterli mi, tartışılır. Benim hep söylediğim bir hesap var: Kurban Bayramı’nda bir emeklinin küçük bir hayvan alabileceği bir ikramiye verilmesi daha doğru olur" diyerek çözüm önerisinde bulundu.

Emekli bayram ikramiyesi için kritik kulis bilgisini paylaştı! Tek maaş sürprizi 1

KRİTİK KULİS BİLGİSİ PAYLAŞTI

Bayram ikramiyesinin herkes için aynı olduğunu belirten Bayram, "100 bin TL maaş alan da alıyor, 20 bin TL alan da. Düşük maaş alanlara daha yüksek, yüksek maaş alanlara daha düşük ikramiye verilmesi daha yerinde olabilir. Kulislerde konuşulan, bayram başına en az bir ikramiye olacağı yönünde" diyerek kritik kulis bilgisini paylaştı.

"BAYRAM İKRAMİYESİ GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM"

Bayram, "Ramazan ayında gıda fiyatları artıyor. Aynı hurma, aynı peynir, aynı zeytin ama fiyatlar yükseliyor. Bunları konuşmamız lazım. Bayram ikramiyesi geçici bir çözüm. Emekliye bir kart verilip temel gıdada KDV alınmaması gibi çözümler olabilir ama bu destekler yüksek maaş alana değil, düşük gelirliye olmalı" dedi.

"CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL"

Bayram, "Fahiş fiyatla mücadelede denetimler var ama cezalar caydırıcı değil. Avrupa’da böyle yapan bir daha ticaret yapamıyor. Bizde de benzer yaptırımlar olmalı" diyerek perakendeye yönelik eleştiride bulundu.

Emekli bayram ikramiyesi için kritik kulis bilgisini paylaştı! Tek maaş sürprizi 2

2026’nın ikinci yarısından sonra enflasyonun %20’nin altına düşmesi beklendiğini hatırlatan Bayram, "Ama Ramazan dönemi emeklinin hayat pahalılığını en çok hissettiği dönem. Bu yüzden benim görüşüm Ramazan Bayramı’nda bir maaş ikramiyesi verilmesi, Kurban Bayramı’nda da 5.000 TL verilmesi yönünde. Bunun önünde bir engel yok" diyerek konuya açıklık getirdi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyeleri hakkında bilgi veren ekonomist, "2018’den sonra başladı. Bayramdan önce, o ayın maaşıyla birlikte yatırılıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı için ayrı ayrı ödeniyor. 5.000 TL olursa yıllık toplam 10.000 TL olur" dedi.

Ayrıca vatandaşlık maaşının gündemde olduğundan bahseden Bayram, "Hane geliri asgari ücretin altındaysa devlet tamamlayacak. Tüm sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak" dedi.

Emekli bayram ikramiyesi için kritik kulis bilgisini paylaştı! Tek maaş sürprizi 3

DUL VE YETİME MAAŞ

Emekli maaşı adı altında maaş alan herkesin bayram ikramiyesi alabildiğini ifade eden Bayram, dul ve yetim aylıklarında oranlar olduğunu, o oran kadar ikramiye alınacağını belirtti.

BANKA PROMOSYONU ALANLAR DİKKAT!

"Promosyon emeklinin hakkı. Banka değiştirirken kalan süreye göre eski bankaya iade yapılır, yeni bankayla yeni bir promosyon anlaşması yapılır. Bankalar arasında ciddi farklar var, emekliler gezip araştırmalı" diyen Bayram, emeklilerin E-Devlet’ten kolayca değiştirilebileceğini vurguladı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ortak ATM kullanımı için iki bankadan yeni adımOrtak ATM kullanımı için iki bankadan yeni adım
TMO yem sektörüne yönelik ilave stokları satışa sunduTMO yem sektörüne yönelik ilave stokları satışa sundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiye ramazan ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.