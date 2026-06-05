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Kırmızı ette yeni model: Üreticiye kâr, tüketiciye fiyat istikrarı

TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç'a göre Gelir Garantili Besicilik Projesi, hem üreticiyi destekleyecek hem de et piyasasında istikrar sağlayacak.

Kırmızı ette yeni model: Üreticiye kâr, tüketiciye fiyat istikrarı

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile TÜKETBİR iş birliğinde hayata geçirilen Gelir Garantili Besicilik Projesi'nin kırmızı et sektöründe önemli bir dönüşüm sağlayacağını belirtti. Tunç, uygulamanın hem üreticiyi koruyacağını hem de piyasadaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesine katkı sunacağını ifade etti.

Projenin Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından uygulamaya alındığını aktaran Tunç, sistem oluşturulurken yem maliyetleri ve piyasa koşullarının dikkate alındığını söyledi. Üreticinin belirli bir kârlılık düzeyini korumasını sağlayacak hesaplamalar yapıldığını belirten Tunç, bu sayede besicilerin geleceğe daha güvenle bakabileceğini dile getirdi.

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SEKTÖRÜN TÜM PAYDAŞLARINI İLGİLENDİRİYOR

Tunç, Gelir Garantili Besicilik Projesi'nin yalnızca üreticilere yönelik bir uygulama olmadığını, sektörün diğer aktörlerine de öngörülebilirlik sağladığını ifade etti. Alım garantisi verilen ürünlerin satışını gerçekleştirecek firmalar açısından da fiyat konusunda güvence oluşturulduğunu belirten Tunç, modelin sektörde daha planlı bir yapının oluşmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kırmızı ette yeni model: Üreticiye kâr, tüketiciye fiyat istikrarı 1

ET FİYATLARINDA İSTİKRAR HEDEFLENİYOR

Projenin tüketicilere de olumlu yansımaları olacağını vurgulayan Tunç, ESK güvencesiyle piyasaya sunulacak ürünlerin güvenilir ve sağlıklı olacağını söyledi. Fiyatların önceden belirlenmesinin piyasadaki belirsizliği azaltacağını ifade eden Tunç, uygulamanın kırmızı et fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların önüne geçilmesine yardımcı olacağını belirtti.

15 BİN BAŞVURU ARASINDAN 3 BİN 600 ÜRETİCİ SEÇİLDİ

Başvuru sürecine ilişkin bilgi veren Tunç, projeye yaklaşık 15 bin üreticinin müracaat ettiğini, yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 bin 600 yetiştiricinin hak sahibi olarak belirlendiğini aktardı. Projeden yararlanacak işletmelerin aile işletmesi niteliğinde olması ve besi ahırı kapasitesinin 200 başın altında bulunması gerektiğini anımsatan Tunç, hak kazanan her işletmeye 30'ar baş hayvan verileceğini söyledi. Böylece toplamda 108 bin baş hayvanın üreticilerle buluşturulacağını kaydetti.

ÜRETİCİYE KESİM GARANTİSİ SAĞLANACAK

Hayvanların kesim aşamasında da üreticiye güvence sunulduğunu belirten Tunç, desteğin yalnızca proje kapsamında verilen hayvanlarla sınırlı olmadığını ifade etti. İşletmelerin kendi imkânlarıyla temin edecekleri hayvanlarla da üretimlerini sürdürebileceğini belirten Tunç, sistemin üreticilere daha geniş bir hareket alanı sunduğunu dile getirdi.

Kırmızı ette yeni model: Üreticiye kâr, tüketiciye fiyat istikrarı 2

İTHALATIN AZALTILMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Projenin uzun vadede Türkiye'nin hayvancılık politikalarına önemli katkılar sunacağını ifade eden Tunç, uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılmasının sektör açısından faydalı olacağını söyledi. Gelir Garantili Besicilik Projesi'nin et ve canlı hayvan ithalatının azaltılmasına destek vereceğini belirten Tunç, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ile birlikte değerlendirildiğinde yerli üretimin daha da güçleneceğini kaydetti. Aile işletmelerinde yetiştirilen buzağıların sisteme dahil edilmesiyle üretim zincirinin güçleneceğini ifade eden Tunç, bu sayede hem canlı hayvan hem de karkas et ithalatında düşüş yaşanabileceğini dile getirdi.

MEYVELERİNİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA GÖRECEĞİZ

Projenin üreticiler tarafından olumlu karşılandığını belirten Tunç, uygulamanın başarılı olması halinde sektörde kalıcı etkiler bırakacağını söyledi. Üreticilerin ve toplumun projeye sahip çıkmasının önem taşıdığını vurgulayan Tunç, Gelir Garantili Besicilik Projesi'nin sonuçlarının önümüzdeki 1-2 yıl içinde daha net görüleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Besicilik kırmızı et devlet desteği
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