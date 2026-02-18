FİNANS

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo...

Taban aylığın 20 bin TL'ye çıkarılması, dul ve yetim aylıklarının da bu tutar üzerinden yeniden hesaplanmasını sağladı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte 3 olası senaryoya göre bayram ikramiyesi..

Cansu Çamcı

Milyonlarca emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşın gözü bu kez bayram ikramiyelerine çevrildi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte 3 olası senaryo...

İKRAMİYE İÇİN 3 SEÇENEK KONUŞULUYOR

Kulislerde konuşulan üç seçenek öne çıkıyor:

5.000 TL
5.500 TL
6.000 TL

İkramiyenin 5 bin TL'ye yükselmesi halinde emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 10 bin TL alacak. Tutarın 5.500 TL olması durumunda toplam ödeme 11 bin TL'ye, 6 bin TL olması halinde ise 12 bin TL'ye çıkacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

SGK’dan emekli aylığı alanlar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı vb.)

Yaşlılık aylığı alanlar
Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar
Ölüm aylığı alanlar
Sürekli iş göremezlik geliri alanlar
Şehit yakınları ve gaziler
Muharip gaziler ve terörden zarar gören vatandaşlar
Güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular
Ayrıca bu kişilerin hak sahipleri de hisse oranına göre ikramiye alabilecek.

Dul ve yetim aylığı alanlara ödeme, maaş oranları kadar yapılacak. Sürekli iş göremezlik geliri alanlar da rapor oranları ölçüsünde ikramiye alacak. 65 yaş aylığı alanlara ise tam ödeme yapılacak.

Vefat eden sigortalının hak sahiplerine ödenen dul ve yetim aylığı alanlar da ikramiyeden hisse oranında yararlanıyor. Örneğin, yüzde 75 oranında dul aylığı alan kişi, ikramiyenin yüzde 75'ini, yüzde 50'sini alan ikramiyenin yüzde 50'sini, yüzde 25'ini alan ise yüzde 25'i kadar ikramiye alıyor.

İkramiye 5.000 TL'ye çıkarılırsa, hisse bazlı ikramiye hesabı şu şekilde:

%75 hisse (eş – çocuk yoksa): 3.750 TL
%50 hisse (eş – çocuklarla birlikte): 2.500 TL
%25 hisse (yetim çocuk): 1.250 TL

5.500 TL'ye çıkarılırsa:

%75 oranında aylık alan eş: 4.125 TL

%50 oranında aylık alan eş: 2.750 TL

%25 oranında aylık alan eş: 1.375 TL

6 bin TL'ye çıkarılırsa:

%75 oranında aylık alan eş: 4.500 TL

%50 oranında aylık alan eş: 3.000 TL

%25 oranında aylık alan eş: 1.500 TL

Dul ve yetimler böylelikle iki bayramda en az 7.500 TL, en çok ise 9 bin TL ikramiye alacak.

ÖDEME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Ramazan Bayramı'nın 20-24 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ilk ikramiyenin 9-14 Mart arasında yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı (27-30 Mayıs) öncesinde ise ödemelerin 18-23 Mayıs tarihleri arasında yapılabileceği öngörülüyor.

