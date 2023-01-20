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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne kadar, zam mı geldi? 2023 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

20.01.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram ikramiyesi 2023 yılında ne kadar olacak sıklıkla araştırılan konulardan biri oldu. 2018 yılından beri her Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına bayram ikramiyesi yatıyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi alacakları ikramiye ile ilgili açıklamayı merakla bekliyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman hesaplara yatacak? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne kadar, zam mı geldi? 2023 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi en çok merak edilen konulardan biri oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına her Ramazan ve Kurban bayramı öncesi ikramiye yatıyor. 2023 yılına girilmesiyle tüm ücretlerde zamma gidildi. Açıklanan zamlar sonrasında bayram ikramiyesi 2023'te ne kadar olacağına ilişkin açıklama emekliler tarafından merakla bekleniyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar haberimizde...

BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi bir artış yaşayacak mı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren konuda bir gelişme var mı merak ediliyor. 2022 yılında Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez olmak kaydıyla emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verilmişti. Toplamda 2200 TL hesalara yatırılmıştı.

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Emekliye bayram ikramiyesi 2023 yılında ne kadar olacak henüz belli değil. Konu ile ilgili şu an için yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2023 yılında Ramazan Bayramı 21 - 23 Nisan arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin Nisan ayının ilk haftasında hesaplara yatması bekleniyor.

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Kurban Bayramı ise 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında olacak. Kurban Bayramı için olan ikramiyelerinde Haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

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