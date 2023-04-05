Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL? Bakanlık duyurdu!

Bayram ikramiyelerini ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayramı'nda, ikincisi ise Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez hesaplara yatıyor. Son açıklamalara göre 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' da (EYT) düzenlemeden faydalanabilecekler. Emeklilerin 1100 TL olan bayram ikramiyesine zam yapıldı. Peki, yeni emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte 2023 zamlı emekli bayram miktarları ve hesaplara yatma tarihleri...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Bayram ikramiyeleri 1100 TL'den 2 bin TL'ye yükselecek. Düzenlemeden 15 milyon emeklinin faydalanacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri 900 TL'lik bir artışla 2 bin liraya yükseldi. Bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağına dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'liler dahil tüm emeklilerin beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin tarihleri duyurdu.

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023'te,

Bağkur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan 2023'te, ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan'da ödenecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart Perşembe günü başladı ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.

