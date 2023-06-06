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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

06.06.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Yeni Kabine ile ilk toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli bayram ikramiyelerine ilişkin müjdeli haberi duyurdu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Emeklilere her sene dini bayramlardan önce ikramiye veriliyor. Bu sene Ramazan Bayramı'nda ödenen ikramiyeler bu kez Kurban Bayramı'nda hesaplara yatacak. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için geri sayım devam ederken konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama geldi. İşte Kurban Bayramı emekli ikramilerine ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada,

"Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi.

Kurban Bayramı tatili uzatılıyor mu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz aylarda zamlanmıştı. Emekli bayram ikramiyesi 1100 TL'den 2000 TL'ye çıkarıldı. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, "Emekli ikramiyelerine ilişkin yüzde 45’in üzerinde bir zam yapılacağını düşünüyoruz. Şu anda halihazırda yüzde 50’ye yuvarlanarak emekli ikramiyelerinin 3 bin TL olarak karşımıza çıkacağını öngörüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kurban bayramı tatili ile ilgili hükümetten önemli açıklama

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamada,

"Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerine yer verdi.

Buna göre 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü çalışanlar idari izinli sayılacak.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.


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Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecekEmekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek
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