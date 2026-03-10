Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli bekliyor

Milyonlarca emekli, emekli bayram ikramiyesine kilitlenmiş durumda. Ramazan Bayramı'nın adım adım yaklaşmasıyla beraber ikramiyelerin ne kadar ve ne zaman yatırılacağı da merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunmuştu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den de "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" açıklaması gelmişti.

Emekli bayram ikramiyesi mevcutta 4000 TL olarak uygulanıyor. Bu yıl için 5000 TL rakamı konuşuluyordu. Ancak Güler yaptığı açıklamada "Bu sene SGK bütçesine Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere 4'er bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar. Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon 700 bin civarında olan emeklimize ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor" şeklinde konuşmuştu. Güler, emekli ikramiyelerinin ödenmesiyle ilgili olarak, "Bütçe dengelerimiz açısından orta vadeli program kapsamında emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Bakın bu yaklaşık dediğim gibi hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için 4'er bin lira ikramiye için bu yıl bütçemizden SGK'ya 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz. Bu ikramiye ödenebilmesi için özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Yani şu anda bölgesel anlamda savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları doğal gaz fiyat artışları birçok diğer malum maalesef tedarik zincirinden kaynaklı birçok sıkıntılar var ekonomik ortamda. Dolayısıyla bizim orta vadeli programa uygun olarak bütçemizi bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor" demişti.

Bu açıklamaların ardından emekli bayram ikramiyesi ile ilgili bir gelişme yaşanmazken ikramiye artışı beklentileri de düşmüştü.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Şimdi milyonlarca emekli, bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram ikramiyesi ödemesinin bayramdan yaklaşık 1 hafta önce yapılması beklentisi var. Dolayısıyla bayram ikramiyeleri ödemelerinin 20 Mart tarihinden önce yatırılması bekleniyor. Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart 2026 Cuma – 22 Mart 2026 Pazar günlerine denk geliyor. Geçtiğimiz yıllardaki takvime göre bakıldığında emekli bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi olarak 9-15 Mart tarihleri arası beklenti şeklinde yer alırken kesin ödeme tarihleri ve tutarlar, yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacak. Emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı kesin tarih henüz belli olmadı.