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Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme! Onlar da hak sahibi olacak! Son tarih...

21.04.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emeklinin merak ettiği 'Emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?' soruları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından cevaplandı. Emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak 28-29 Nisan tarihinde hesaplara yatacak. Öte yandan nisanda emeklilik dilekçesi verecek olan vatandaşların bayram ikramiyesi alıp alamayacağı merak ediliyordu. Bunun için 30 Nisan'a kadar dilekçe verilmesi gerekiyor.

Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme! Onlar da hak sahibi olacak! Son tarih...

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesindeydi. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, bu yıl yeniden bir artış olacağı beklentisi vardı. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki gün yaptığı açıklamada zam tartışmalarına noktayı koydu. Bilgin, bayram ikramiyesinin zamsız olarak 28 – 29 Nisan tarihlerinde ödeneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün sorular üzerine "Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur"dedi.

NİSANDA DİLEKÇE VERENLER DE ALACAK

Kanuna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.

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İLK MAAŞLARI İLE BİRLİKTE ALACAKLAR

Ramazan Bayramı 2 Mayıs’ta başlıyor. Halen aylık almakta olanlara 28 – 29 Mayıs’ta ödeme yapılacak. Henüz emekli olmayıp 30 Nisan 2022 tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenlerin aylığı 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere bağlanacağı için, bu ayın sonuna kadar dilekçe verenler de bayram ikramiyelerini ilk aylıkları ile birlikte alacaklar.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.


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