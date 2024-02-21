Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme TBMM'de kabul edildi

TBMM Adalet Komisyonu’nda Ceza Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 669 Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi kabul edildi.

Teklif ile kanun yoluna başvuru süreleri gün yerine hafta olarak düzenlenecek, suçla daha etkin mücadele çerçevesinde bir güne karşılık gelen adli para cezasının alt ve üst sınırlarında artış yapılacak. Teklifle Adalet Bakanlığının bünyesinde bulunan Tazminat Komisyonunun görev tanımı da yeniden belirleniyor. Teklifle ayrıca kişisel verilerin korunması konusunda özel nitelikli kişi verileri işlenme şartları ve yurt dışına aktarımı hakkında değişiklikler yapılıyor.

Teklifle emeklilere bayram ikramiyesinin de 3 bin TL'ye çıkartılması öngörülüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





