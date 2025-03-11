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Emekli bayram ikramiyesinin miktarı belli oldu! 16,5 milyon gözünü Bakanlığa çevirdi... Bu iki tarihten birinde paranız hesabınıza yatabilir

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.03.2025 09:20
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Yaklaşık 16,5 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramında ne kadar bayram ikramiyesi alacağını merak ediyordu. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olan bayram ikramiyesinin 2025 yılında 4 bin lira olacağı konuşulurken konu ile ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bayram ikramiyesinin 4 bin lira olduğunu açıkladı. Peki, ikramiyeler ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesinin miktarı belli oldu! 16,5 milyon gözünü Bakanlığa çevirdi... Bu iki tarihten birinde paranız hesabınıza yatabilir

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu. Yaklaşık olarak 16,5 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında 4'er bin lira olmak üzere toplamda 8 bin lira emekli bayram ikramiyesi alacak, böylece bayram ikramiyesinin bütçeye maliyeti 30 milyar civarında oluyor. Yüzde 33'lük bu artış Torba Yasa Teklifi çerçevesinde TBMM'ye sunuldu ve yasalaşması için çalışmalar hız kazandı.

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BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

30 Mart tarihinde Ramazan Bayramı başlıyor. Milyonlarca emekli ise bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kesin tarihlerle ilgili açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Ancak, ikramiyelerin 24 Mart ile 28 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatması bekleniyor.

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Kurban bayramı ise 6 Haziran ile 9 Haziran arasına denk geliyor. Bundan dolayı Kurban bayramı için bayram ikramiyelerinin bu tarihten önce emeklilerin hesabına yatması bekleniyor.

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KİM NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alanlar da yararlanacak. Vefat eden sigortalının eşine, çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75'i, çocuk olması durumunda ise yüzde 50'si ödenecek. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyenin yüzde 25'inden faydalanacak.

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Yasa teklifi, önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Teklifin kısa süre içinde Genel Kurul gündemine gelmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yasalaşması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu! Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu!
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