SON DAKİKA| Abdullah Güler emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olacağını duyurdu!

SON DAKİKA HABERİ... Emekliler ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Milyonlarca emekli 2025 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında ne kadar bayram ikramiyesi alacağını merak ediyordu. Ocak ayında maaşlarına ne kadar zam aldığını öğrenen milyonlarca emekli bayrama az bir zaman kala bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

Uzmanlar, bayram ikramiyelerinin 4 bin lira olacağını tahmin ederken bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler basın mensuplarına açıklamada bulundu. Güler, emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN LİRA OLDU!

Güler, yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartıyoruz" sözlerini kullandı.

Güler,"Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı" diyen Güler, "Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

KANUN TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU

Ayrıca, AK Parti, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan 18 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığına sundu. Doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinde emekli bayram ikramiyelerinin artışı da bulunuyor.

Güler'in açıklamasına göre, iki bayramdan biner TL’lik artışla emeklilere ödenecek ikramiyenin maliyeti 37 milyar lira olarak hesaplandı.

DUL VE YETİMLER NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Dul ve yetimler için de bayram ikramiyeleri aylık hisseler oranında veriliyor. Buna göre dul ve yetimler bayram ikramiyelerini şu şekilde alacak:



Yüzde 75 hak sahipleri: 3’er bin liradan toplamda 6 bin TL

Yüzde 50 hak sahipleri: 2’şer bin liradan toplamda 4 bin TL

Yüzde 25 hak sahipleri: Biner liradan toplamda 2 bin TL ödeme alacak.

Emeklilik dilekçesini Şubat ayının sonuna kadar vermiş olan vatandaşlar Ramazan bayramında ikramiyesini alacak. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik dilekçesini veren vatandaşlar ise Kurban bayramında emekli bayram ikramiyesini alabilecek.