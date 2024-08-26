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Emekli çalışanlara uyarı geldi! SGK primleriniz hangi kodla yatıyor çok önemli... Uzmanı uyardı

MynetX MynetX
26.08.2024 11:08
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Emekli olduktan sona çalışma hayatına devam eden vatandaşlar için SGK uzmanı Emin Yılmaz'dan uyarı geldi. Emekli olan vatandaşlar çalışma hayatlarına devam ederken primlerinin yanlış bir kod ile yatırılması durumunda ne gibi sorunlarla karşılaşabileceğini anlattı. Ayrıca Yılmaz, böyle bir durumda emeklinin ne yapması gerektiğini de aktardı.

Emekli çalışanlara uyarı geldi! SGK primleriniz hangi kodla yatıyor çok önemli... Uzmanı uyardı

Emekli olduktan sonra çalışma hayatını devam eden vatandaşlar için SGK uzmanı Emin Yılmaz'dan uyarı geldi. Türkiye genelinde toplam 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli maaşı alıyor. Bu emeklilerin bir kısmı da çalışma hayatına devam ediyor. Çalışan emeklinin maaşı, SGK primleri yanlış bir kodla yatırılırsa maaşının kesilme durumu var.

Yeni Şafak’tan Cabir Turgut’un haberine göre, emeklilik sonrası kısa veya uzun süreli bir işe giren emekliler için maaş kesintisi riski söz konusu.

İşveren, çalışan için sigorta başvurusu yaparken iki farklı kod kullanıyor. Emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlerin 02 kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi’nden (SGDP) giriş yapılması gerekiyor.
Ancak bu işlemin yerine 01 kodlu Tüm Sigorta Kolları üzerinden kayıt yapılırsa, emekli maaşı anında kesiliyor.

YANLIŞ KOD SONRASI NE YAPILABİLECEĞİNİ AKTARDI

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, sehven dahi olsa emekli çalışanların bu tür sorunlarla karşılaşabileceğini belirterek şu önerilerde bulundu:

“Öncelikle, sigortanızı yapan ilgili şirkete başvurarak hatalı girişin düzeltilmesini talep edin. İşveren gerekli düzeltmeyi yaptıktan sonra, SGK’ya durumu bildirin. Emekli maaşınızın kesintisiz bir şekilde ödenmesi gerektiğine dair talebinizi iletin. Böylece kesilen emekli maaşınızı yaklaşık 20-25 gün içinde geri alabilirsiniz.”
Yılmaz, Tüm Sigorta Kolları'nda yüzde 37,5, emekli çalışanlarda ise yüzde 32 prim kesintisi yapıldığını belirterek, “Eylül ayından itibaren iş kazaları ve meslek hastalıkları için bu orana yüzde 0,25 ekleme yapılacak” dedi.

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sgk prim emekli
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