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Emekli için tek tek hesapladı! Bu oranı kesin alacaksınız... Net rakamı verdi! İsa Karakaş: "Ceplerine pozitif yansımayacak"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.10.2024 07:57
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TÜİK geçtiğimiz hafta perşembe günü eylül ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in enflasyonu açıklaması ile 2025 ocak ayı zammı için üçüncü enflasyon verisi de belirlenmiş oldu. Emekliler için maaş hesabının yapıldığı bu zamanlarda konuşulan birkaç senaryo var. SGK Uzmanı İsa Karakaş emeklilerin alacağı maaşı tek tek hesapladı.

TÜİK, geçtiğimiz hafta eylül ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in verisi sonrası 3 aylık enflasyon farkı 8,92 olarak hesaplandı. Ocak 2025 zammının net olması için ekim, kasım ve aralık aylarında gelecek enflasyon verileri kritik bir önem teşkil ediyor.
Üç aylık enflasyona göre ne kadar maaş alacağını merak eden emekli için SGK Uzmanı İsa Karakaş, tek tek hesaplama yaptı.
Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ne kadar maaş alacağını Türkiye gazetesindeki köşesinde yazdı.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Karakaş, "TÜİK’in rakamlarına göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

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3 aylık enflasyon farkını hesaplayan Karakaş, geriye 3 aylık enflasyon verisinin belirlenmesi gerektiğini de hatırlattı.
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarının en az yüzde 8,3 oranında bir güncelleme geleceğini ifade eden Karakaş, "Örneğin kök maaşı 15.200 TL olan SSK veya Bağ-Kur emeklisi eylül ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla maaşı en az 16 bin 558 TL’ye yükselmiştir" şeklinde konuştu.

Karakaş, 12 bin 500 TL'nin altında maaş alanlar için ceplerinde pozitif bir yansıma olmayacağını söyleyerek şu cümleleri sarf etti:

"Kök maaşı 11.365 TL olan bir emeklinin aynı şekilde eylül ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla 12 bin 379 TL maaşa hak kazanmaktadır. Bu rakam taban aylık olan 12.500 TL’nin altında olduğundan bugün itibarıyla yapılan güncelleme bu emeklimizin cebine pozitif olarak yansımayacaktır"

YIL SONU ENFLASYONUNU TAHMİN ETTİ

OVP'yi hatırlatan Karakaş, enflasyon hedefinin yüzde 41.5 olarak revize edildiğini söyledi ve eylül ayı enflasyonunun piyasa beklentilerinden fazla geldiğini de açıkladı. Karakaş, "Geriye kalan 3 aylık enflasyon verisi göz önünde bulundurulduğunda yıllık enflasyonun %43’ün altında gelmeyeceğini söyleyebiliriz" dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı dahil edilmeden en az yüzde 15 oranında zam alacağını aktaran Karakaş, "Buna göre ocak ayında maaşı 12.360 TL olan bir Bağ-Kur emeklisinin eline 14.214 TL geçmesi; maaşı 17.980 TL olan bir SSK emeklisinin ise maaşının 20.677 TL’ye yükselmesi kuvvetle muhtemel hâle gelmiştir" sözlerini kullandı.

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Karakaş, geçen seneyi de anlatarak sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Geçtiğimiz temmuz ayında kök maaşı yani hazine desteği olmadan gerçek maaşı taban maaş olan 10 bin TL’nin altında olanların emekli aylıkları 12.500 TL’ye yükseltilmiştir.

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Ekonomi yönetiminin hedefleri tutturmak için sıkı para politikasını uygulamaya devam edeceği de göz önünde bulundurulduğunda yapılacak güncellemelerde hükûmetin refah payı ya da devlet desteği konusunda cömert davranmayacağı aşikârdır.

Benim tahminim kök maaşı düşük olan emeklilerin taban aylıklarının en fazla 15 bin TL seviyesine çekilmesi yönündedir.
Memur ve memur emeklilerinin maaş güncelleme mizansenlerine sonraki yazılarımızda yer verilecektir"

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Anahtar Kelimeler:
Zam emekli
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