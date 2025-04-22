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Emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Uzman isim oran verdi: 'Temmuz'da bu civarda artar'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.04.2025 11:13
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3 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Ocak ayındaki zam ile beraber en düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira olmuştu. Peki, Temmuz ayındaki zam ile beraber SSK, Bağ-Kur ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi, işte detaylar...

Emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Uzman isim oran verdi: 'Temmuz'da bu civarda artar'

Ocak, Şubat ve Mart aylarının enflasyon oranlarının belli olması ile beraber emekliler Temmuz ayında yüzde kaç zam alacaklarını merak etmeye başladı. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75 oranında zam alırken en düşük emekli aylığı da 14 bin 469 lira olmuştu. Milyonlarca emekli zam oranlarından çok memnun olmadıklarını dile getirirken Temmuz ayındaki zam oranlarının ne kadar olacağını da merak etmeye başladı.

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Ocak ayında yüzde 5.03, Şubat ayında yüzde 2.27, Mart ayında ise yüzde 2.46 oranında enflasyon gerçekleşmişti. Bu oranlara göre enflasyon farkı yüzde 10,06 olmuştu. Enflasyon karşısında maaşlar erirken seyyanen zam veya refah payının gelip gelmeyeceği de merak ediliyor.

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EMEKLİ TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM ALACAK?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun 6 aylık enflasyon farkının yüzde 15'ler civarında olabileceğini kaydetti ve yüzde 20’lere yakın bir enflasyon çıkabileceğini de ifade etti ve, "Bu durum­da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortala­ma yüzde 20’ler civarında bir artış olacak gibi gözüküyor" sözlerini kullandı.

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Memur ve memur emeklisi için ise yüzde 17-18 civarında bir enflasyon farkının çıkabileceğini kaydeden Erdursun, "Diğer emekli aylıklarının da aynı oranda artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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En düşk emekli aylığı için rakam veren Erdursun, "En düşük emekli aylığı 17 bin 250 TL - 17 bin 500 TL ara­sında olacağını düşünüyoruz. Diğer emekli aylıklarının da aynı oran­da artacağını düşünüyoruz" dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 20 zam gelmesi durumunda güncel maaş tabloları şu şekilde olacak:

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emekli zam en düşük emekli maaşı Özgür Erdursun
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