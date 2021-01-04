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Emekli ikramiye tarihleri 2021... Emekliye promosyon 500 TL mi olacak? İşte emeklinin 2021 bayram ikramiye tarihleri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2021 08:28 | Son Güncelleme

Emekli vatandaşlar yılda iki kere zam alırken, iki defa da ikramiye alacak. 4 Ocak'ta belli olacak olan 2021 emekli maaş zammı merakla beklenirken, 3 yıllık taahhüdü dolmuş olanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan faydalanacak. 2021 emekli ikramiye miktarları ne kadar verilecek merak eden emekli vatandaşlar, emekliye bayram ikramiyeleri tarihlerini de araştırıyor. İşte emekliye ikramiye ve maaş zammı son durum...

Emekli ikramiye tarihleri 2021... Emekliye promosyon 500 TL mi olacak? İşte emeklinin 2021 bayram ikramiye tarihleri!

Emekli maaş zammı son durum araştırılıyor. Binlerce emekli vatandaş bu yıl 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde (Ocak - Temmuz aylarında) alacakları zam oranını araştırmaya başladı. Ayrıca 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. 2021 yılında emeklilere iki ayrı bayram ikramiyesi verilecek. Peki emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYE TARİHİ BELLİ

Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda değişikliğe gidilmezse emeklilere 1.000'er lira ödenmesi öngörülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle;

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.

Buna ek olarak 2021 yılı emekliler için promosyon yılı da olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlanan emekliler promosyon alabilecekler. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olması öngörülüyor.

Emeklilere maaşlarını çektikleri bankalar da promosyon uygulayacak. Dileyen emekli vatandaş maaşını aldığı bankanın da promosyonunu kullanabilecek.

KASIM ENSFLASYON ORANI DA AÇIKLANDI

Enflasyon Kasım'da yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer almıştı. Enflasyon kasım ayında yılın zirvesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,03 artış kaydetti. Aylık bazda artış ise yüzde 2,3 oldu. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

2021 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN GELECEK? İŞTE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Aralık ayının enflasyon oranının açıklanmasını bekleyen binlerce vatandaş, 2020 yıl sonu enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Henüz TÜİK Aralık ayına ait enflasyon oranını açıklanmadı fakat, ekonomistlerin beklenti anketi sonuçlandı. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK, TEFE, TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?Yapılan ankete göre ekonomistlerin Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı. AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

2021 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Polis, hemşire, düz memur, öğretmen, imam, kamu görevlisi gibi devlet kadrosunda çalışan memurlara yüzde 3 oranında maaş zammı uygulanacak. Emekli memurlar ve çalışan memurlar ile ilgili olarak yürütülen 2019 yılı 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonucuna göre; 2020 ve 2021 yılı birçok özlük hakkı ve maaş zam oranları belirlenerek alınan kararlar imza altına alınmıştı. Ocak 2021 memur maaşlarına enflasyon oranı ekleyebilmek için, açıklanan enflasyon oranlarının şu an içinde bulunduğumuz 2021 ikinci altı aylık diliminde yüzde 3'ten daha fazla açıklanması gerekiyor. Toplu sözleşme gereğince hakem heyeti tarafından memurlara 2021 yılı için yüzde 3 + yüzde 3 oranında zam yapılması ilan edilmiş ve imzalanmıştı. Buna duruma göre, 2020'nin ikinci yarısındaki açıklanan enflasyon oranı yüzde 4.49 olarak da gerçekleşebilir. Emekli ve memurların bu hesaba göre 2021 Ocak ayında alacakları zam oranı yüzde 3.49 olacak gibi görünüyor.

2021 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur emeklisi ve memurların yapılan yüzde 3'lük artışa ek olarak yüzde 0.62 farkı çıktığı görülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 4 aylık enflasyon oranına göre yüzde 4.62 olma ihtimali duruyor. Memur maaş zammının açıklanması için son olarak 2 veri kaldı. 3 Ocak 2021'de açıklanacak enflasyon oranı ile milyonlarca emekli ve memurun zam oranı belirlenecek. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak. Peki emekli ve memur zamları nelerden etkileniyor?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMLARI NELERDEN ETKİLENİYOR?

2021 yılında memurların maaş artış zamları ilk 6 aylık süreçte yüzde 3 olurken, 2021 yılının ikinci aylık döneminde ise yüzde 3 maaş zammı uygulanacak. Memurlara yapılan 2021 memur ve emekli maaş zammı memurların eğitim seviyeleri, medeni durumu, derece, kademe, çocuklu, bekar ve hizmet süresi gibi etkenlere göre değişiklik gösteriyordu.

2020 Temmuz ayında belirlenen yüzde 5,75 zamla birlikte oluşan memur maaş zamları aşağıdaki tabloya göre belirtilmiştir.

MAAŞ 1

MAAŞ 2

MAAŞ 3

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