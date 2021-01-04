Emekli ikramiye tarihleri 2021... Emekliye promosyon 500 TL mi olacak? İşte emeklinin 2021 bayram ikramiye tarihleri!

Emekli maaş zammı son durum araştırılıyor. Binlerce emekli vatandaş bu yıl 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde (Ocak - Temmuz aylarında) alacakları zam oranını araştırmaya başladı. Ayrıca 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. 2021 yılında emeklilere iki ayrı bayram ikramiyesi verilecek. Peki emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak? EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYE TARİHİ BELLİ Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda değişikliğe gidilmezse emeklilere 1.000'er lira ödenmesi öngörülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle; Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021 Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor. Buna ek olarak 2021 yılı emekliler için promosyon yılı da olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlanan emekliler promosyon alabilecekler. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olması öngörülüyor. Emeklilere maaşlarını çektikleri bankalar da promosyon uygulayacak. Dileyen emekli vatandaş maaşını aldığı bankanın da promosyonunu kullanabilecek.

KASIM ENSFLASYON ORANI DA AÇIKLANDI Enflasyon Kasım'da yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer almıştı. Enflasyon kasım ayında yılın zirvesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,03 artış kaydetti. Aylık bazda artış ise yüzde 2,3 oldu. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak. 2021 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN GELECEK? İŞTE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ Aralık ayının enflasyon oranının açıklanmasını bekleyen binlerce vatandaş, 2020 yıl sonu enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Henüz TÜİK Aralık ayına ait enflasyon oranını açıklanmadı fakat, ekonomistlerin beklenti anketi sonuçlandı. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK, TEFE, TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?Yapılan ankete göre ekonomistlerin Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı. AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.