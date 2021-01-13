FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli ikramiye tarihleri 2021... Emekliye promosyon 500 TL mi olacak? İşte emeklinin 2021 bayram ikramiye tarihleri!

Emekli ikramiye tarihleri 2021... Emekliye promosyon 500 TL mi olacak? İşte emeklinin 2021 bayram ikramiye tarihleri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2021 08:13 | Son Güncelleme

Emekli vatandaşlar yılda iki kere zam alırken, iki defa da ikramiye alacak. 4 Ocak'ta belli olacak olan 2021 emekli maaş zammı merakla beklenirken, 3 yıllık taahhüdü dolmuş olanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan faydalanacak. 2021 emekli ikramiye miktarları ne kadar verilecek merak eden emekli vatandaşlar, emekliye bayram ikramiyeleri tarihlerini de araştırıyor. İşte emekliye ikramiye ve maaş zammı son durum..

Emekli ikramiye tarihleri 2021... Emekliye promosyon 500 TL mi olacak? İşte emeklinin 2021 bayram ikramiye tarihleri!

Emekli maaş zammı son durum araştırılıyor. Binlerce emekli vatandaş bu yıl 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde (Ocak - Temmuz aylarında) alacakları zam oranını araştırmaya başladı. Ayrıca 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. 2021 yılında emeklilere iki ayrı bayram ikramiyesi verilecek. Peki emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYE TARİHİ BELLİ

Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda değişikliğe gidilmezse emeklilere 1.000'er lira ödenmesi öngörülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle;

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.

Buna ek olarak 2021 yılı emekliler için promosyon yılı da olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlanan emekliler promosyon alabilecekler. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olması öngörülüyor.

Emeklilere maaşlarını çektikleri bankalar da promosyon uygulayacak. Dileyen emekli vatandaş maaşını aldığı bankanın da promosyonunu kullanabilecek.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye istinaden, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar açıklandı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı aşağıda tabloda bulunan listedeki gibi sıralandı. İşte 2021 ocak dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL)

MEMUR MAAŞLARI ZAM TABLOSU LİSTESİ!

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı. Bu hesaplama yaklaşık ücretlerdir.

7

2

3

4

5

6

2021 AGİ tablosu... AGİ asgari ücrete dahil mi? 2021 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışanların 2021 AGİ ücretleri değişti mi?2021 AGİ tablosu... AGİ asgari ücrete dahil mi? 2021 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışanların 2021 AGİ ücretleri değişti mi?
Asgari ücret zammı 2021... Asgari ücret artışı hangi ay maaşına, ne zaman yansıyacak? 2021 Asgari ücret net ne kadar oldu?Asgari ücret zammı 2021... Asgari ücret artışı hangi ay maaşına, ne zaman yansıyacak? 2021 Asgari ücret net ne kadar oldu?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Dolar güne hareketli başladıDolar güne hareketli başladı
2021 MTV ücretleri ne kadar?2021 MTV ücretleri ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge
Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge
Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı
Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı
Bitcoin 12 bin dolar birden düştü!
Bitcoin 12 bin dolar birden düştü!
Koronavirüs turizmi vurdu! Dünyada ekonomik kayıp 1 trilyon doların üzerinde
Koronavirüs turizmi vurdu! Dünyada ekonomik kayıp 1 trilyon doların üzerinde
Araç sahiplerini sevindiren haber
Araç sahiplerini sevindiren haber
Altında hareketlilik! İşte güncel altın fiyatları
Altında hareketlilik! İşte güncel altın fiyatları
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Koronavirüs sonra talep patladı! Litresi 10 bin lira
Koronavirüs sonra talep patladı! Litresi 10 bin lira
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!
Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!
Uzman çavuş maaşları da arttı!
Uzman çavuş maaşları da arttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AGİ tablosu 2021... AGİ dahil asgari ücret ne kadar? 2021 maaşlar ve AGİ ücretleri değişti mi? Evli, bekar ve çocuklu AGİ kaç lira?
İşte AGİ tablosu!
İçişleri Bakanlığı personel alımı 2021... İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ne zaman?
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alıyor
13 Ocak 2021 bankaların kredi faiz oranları... Halkbank, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş, Ziraat ve Garanti BBA ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!
Kredi faiz oranları arttı!
Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik maaşı zammı 2021... Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman zamlı verilecek? Zamlı işsizlik maaşı hangi ay hesaba yatacak?
Kısa Çalışma ve İşsizlik ödeneğine zam gelecek mi?
Sağlık çalışanlarına ek ödeme 2021... Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman başlayacak? Sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme verilecek?
Sağlık çalışanlarına ek ödeme verilecek!
Nakdi Ücret Desteği zammı 2021... Bakan açıkladı: Şubat'ta ücretsiz maaş izni ne kadar oldu? Nakdi Ücret Desteği maaş artışı, bitiş tarihi nedir?
Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği zam oranı açıklandı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.