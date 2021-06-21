Kurban Bayramı yaklaşıyor. Temmuz ayında emekliler hem maaşlarına zam alacak hem de emekli ikramiyesi alacak. Haziran ayının sonlarına gelinmesiyle "Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?" , "Kurban bayramı ikramiyeleri ne kadar?" sorularının yanıtı daha sık araştırılmaya başladı. Emekli ikramiyeleri Temmuz ayında verilecek. İşte ayrıntılar...

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK? KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Kurban Bayramı ikramiyesinin, bayramdan 1 veya 2 hafta önce verilmesi öngörülüyor. 5 - 11 Temmuz ya da 12 - 18 Temmuz arasında verilmesi bekleniyor ancak söz konusu ödemelerin ne zaman yapılacağına dair net bir bilgi yer almıyor. Ödemeler temmuz ayında yapılacak.

3 dönemden beri emekli ikramiyeleri veriliyor. Bu dönem ikramiye yükseltildi. 1000 TL olan ikramiye bu bayram bin 100 TL'ye çıktı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLİYOR?

Yeni emekli olanlar da ikramiyeden yararlanabilecek. Eğer mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlanmış ise, bu vatandaşlar Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi bin 100 TL olan Kurban Bayramı ikramiyesini de alacak. Öte yandan temmuz ayının sonuna dek emekli aylığı bağlanan kişiler de Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.