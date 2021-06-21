Kurban Bayramı yaklaşıyor. Temmuz ayında emekliler hem maaşlarına zam alacak hem de emekli ikramiyesi alacak. Haziran ayının sonlarına gelinmesiyle "Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?" , "Kurban bayramı ikramiyeleri ne kadar?" sorularının yanıtı daha sık araştırılmaya başladı. Emekli ikramiyeleri Temmuz ayında verilecek. İşte ayrıntılar...
Kurban Bayramı ikramiyesinin, bayramdan 1 veya 2 hafta önce verilmesi öngörülüyor. 5 - 11 Temmuz ya da 12 - 18 Temmuz arasında verilmesi bekleniyor ancak söz konusu ödemelerin ne zaman yapılacağına dair net bir bilgi yer almıyor. Ödemeler temmuz ayında yapılacak.
3 dönemden beri emekli ikramiyeleri veriliyor. Bu dönem ikramiye yükseltildi. 1000 TL olan ikramiye bu bayram bin 100 TL'ye çıktı.
Yeni emekli olanlar da ikramiyeden yararlanabilecek. Eğer mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlanmış ise, bu vatandaşlar Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi bin 100 TL olan Kurban Bayramı ikramiyesini de alacak. Öte yandan temmuz ayının sonuna dek emekli aylığı bağlanan kişiler de Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.
19 Temmuz 2021 Pazartesi Kurban Bayramı Arifesi olarak karşımıza çıkıyor. Kurban Bayramı birinci gün 20 Temmuz 2021, ikinci gün 21 Temmuz 2021, üçüncü gün 22 Temmuz 2021, dördüncü gün ise 23 Temmuz 2021. Kurban Bayramı'nda toplamda 4 gün tatil olacak.
Açıklanan enflasyon oranları ile SSK ve Bağkur emeklisinin maaşında şimdiden yüzde 6.39'luk zammın oluştuğu ortaya çıkıyor. İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonu temmuz ayında açıklanacak ve bu oranlar emekli maaşları üzerindeki net artışı gözler önüne serecek. Ocak ayında en düşük memur emekli maaşı bin 21 TL olmuştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum