EMEKLİ İKRAMİYESİ 2023: SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 5000 TL ikramiye ödeme tarihinde son durum

Emekli Cumhuriyet Bayramı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Emeklilere her sene dini bayramlarda ikramiye veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık." diyerek yeni müjdeyi duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemeleri hakkında bilgi verdi.

EMEKLİ CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazecilere açıklama yaptı. Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.

KİMLER CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ALAMAYACAK?

Cumhuriyet Bayram ikramiyesi milyonlarca emekliye ödenecek. Ancak fiilen çalışan emeklilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek.

EMEKLİ CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." demişti.





