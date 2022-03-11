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Emekli ikramiyesi alamayabilirsiniz! Süre sınırı bulunuyor...

11.03.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK'dan alacaklı olanların göz önünde bulundurması gereken birçok detay bulunuyor. Süre kısıtlaması olduğu ve belirlenen süre içerisinde başvuru yapılmadığı durumda emekli ikramiyesi alma hakkı yanıyor. Bunun için SGK'ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) süre dolmadan başvuru yapmak gerekiyor.

Emekli ikramiyesi alamayabilirsiniz! Süre sınırı bulunuyor...

Hizmet borçlanması yapan, istifa eden, emekli olan birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. SGK'dan ikramiye hakkı olanların 5 senelik süresi bulunuyor. Belirlenen süre bittiğinde ikramiyeyi almak için dava açılsa bile kişinin ikramiye almaya yeniden hak kazanma durumunun doğmasının düşük bir ihtimal olduğu görülüyor.

Emekli ikramiyesi alamayabilirsiniz! Süre sınırı bulunuyor...

5 YIL İÇERİSİNDE DAVA AÇMAK GEREKİYOR

SGK'dan alacağı olan vatandaşların 5 senelik zaman aşımı süresi bulunuyor. Eğer bu süre içerisinde başvuru yapılmazsa birçok kişi parasını alamıyor.

Emekli ikramiyesi alamayabilirsiniz! Süre sınırı bulunuyor...

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar dışarıdan prim ödeme yoluyla Türkiye'den emekli olmayı talep ediyor.

Emekli ikramiyesi alamayabilirsiniz! Süre sınırı bulunuyor...

Avantajlı yurt dışı borçlanması yoluyla emeklilik hakkı olanların SGK'dan emekli ikramiyesini 5 sene içinde alması gerekli. Zamanaşımı olduğunda ikramiye hakkı yanıyor.
Emekli ikramiyesi alamayabilirsiniz! Süre sınırı bulunuyor...

Ödenmeyen emekli ikramiyeleri var ise, emekli olunan tarih itibarıyla 5 yıl içerisinde dava açılarak bu ikramiyeler alınabilir.

Emekli ikramiyesi alamayabilirsiniz! Süre sınırı bulunuyor...

Diğer türlü, 5 yılın sonunda açılan davaların başarı olasılığı çok düşüktür.


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