Emekli ikramiyesi alamayabilirsiniz! Süre sınırı bulunuyor...

Hizmet borçlanması yapan, istifa eden, emekli olan birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. SGK'dan ikramiye hakkı olanların 5 senelik süresi bulunuyor. Belirlenen süre bittiğinde ikramiyeyi almak için dava açılsa bile kişinin ikramiye almaya yeniden hak kazanma durumunun doğmasının düşük bir ihtimal olduğu görülüyor.

5 YIL İÇERİSİNDE DAVA AÇMAK GEREKİYOR

SGK'dan alacağı olan vatandaşların 5 senelik zaman aşımı süresi bulunuyor. Eğer bu süre içerisinde başvuru yapılmazsa birçok kişi parasını alamıyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar dışarıdan prim ödeme yoluyla Türkiye'den emekli olmayı talep ediyor.

Avantajlı yurt dışı borçlanması yoluyla emeklilik hakkı olanların SGK'dan emekli ikramiyesini 5 sene içinde alması gerekli. Zamanaşımı olduğunda ikramiye hakkı yanıyor.



Ödenmeyen emekli ikramiyeleri var ise, emekli olunan tarih itibarıyla 5 yıl içerisinde dava açılarak bu ikramiyeler alınabilir.

Diğer türlü, 5 yılın sonunda açılan davaların başarı olasılığı çok düşüktür.



