Emekli ikramiyesi için Cevdet Yılmaz'dan açıklama! 'Bayramdan önce...'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının bütçeye 915 milyar liralık yük getirdiği iddiasına ilişkin, "Nereden böyle bir şey çıkarıyorlar bilmiyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. Çok kısa vadeli, kısmi bir etki söz konusu olabilir. O da bütçemiz içinde gerekli tedbirler alınarak telafi edilir. Yani geçici bu faiz oranlarındaki bir miktar artışın etkisi olabilir. Onun ötesinde bir etki söz konusu değil. Bunlar afaki rakamlar. Böyle iddialarda bulunanların hesabını, kitabını, detaylarını net bir şekilde ortaya koyması gerekir. Yaşanan kısa vadeli dönemsel bir etki; bunu böyle çok abartıp, üç günlük, beş günlük, bir haftalık etkiyi yıllık bir etkiymiş gibi hesaplarsanız yanlış sonuçlara ulaşırsınız” ifadelerini kullandı.

'EKONOMİMİZ, HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA İLERLEYECEK'

Programı kararlı bir şekilde hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, "Bir programı hayata geçirirken olumlu veya olumsuz birtakım gelişmeler olabilir ama aslolan programdır, programın istikametidir, ana çerçevesidir. Hep vurguluyoruz; ekonomimizin temelleri sağlam, cari açığımız düşük seviyelerde, bütçe açığımız depreme rağmen kontrol altında, enflasyonumuz düşüş eğiliminde, Merkez Bankamızın rezervleri yeterli seviyelerde. Dolayısıyla bankacılık sistemimiz yine sağlıklı, sağlam. Bu yaşanan hadiselerden dolayı geçici bir etkilenme söz konusu. Bunun rakamlarını abartmanın da bir anlamı yok. Kaldı ki bu hafta içinde görüyorsunuz piyasalarda çok daha sakin bir hava söz konusu. Önümüzdeki dönemlerde ekonomimiz hep birlikte kurumlarımızın koordinasyon içinde çalışmasıyla program hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edecek. Sağlam bir programımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü bir siyasi iradeyle desteklediği bir programımız var. Tüm kurumlarımızın koordinasyon içinde çalıştığı bir ortamdayız. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi çok daha güçlü bir noktaya yürümeye devam edecektir" diye konuştu.

'İNŞALLAH BAYRAMDAN ÖNCE BU KANUN ÇIKIP O İLAVE DE VERİLMİŞ OLUR DİYE TEMENNİ EDİYORUZ'

Yılmaz, emekli ikramiyesindeki artışla ile ilgili, "Meclisimiz şu anda o kanun teklifini görüşüyor. Maalesef muhalefetin tavrı nedeniyle uzadı bu kanunlar. Bu Meclisimizin sorumluluğunda olan bir husus. İnşallah bayramdan önce bu kanun çıkıp o ilave de verilmiş olur diye temenni ediyoruz. Çalışma Bakanlığımız 3 bin lirayla ilgili ödemeler zaten başlattı, kendi takvimi içinde ödemelerini yapıyor. Kanunun çıkması halinde fark ödemesi olarak ilave artış da ödenecektir. Bu yapılan artışın maliyeti 28,5 milyar Türk lirası. Biliyorsunuz bunlar kanunla yapılan düzenlemeler. Yani prime dayalı ödemeler değil. Kanunla 2018 yılında yapılmıştı. Sonra belli dönemlerde arttırıldı. Her artışın da kanunla yapılması gerekiyordu. Çünkü bu normal bir ödeme değil. Adı üzerinde ikramiye. Prime bağlı olmadan yapılan bir destekleme" dedi. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır