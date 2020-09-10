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Emekli ikramiyesi meğer böyle hesaplanıyormuş! İkramiyenin artması için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2020 09:23 | Son Güncelleme

"Emekli ikramiyesi" tabiri kamudan emekli olanlar ve özel sektörden emekli olanlar için farklı anlamlara gelebiliyor ve ne yazık ki bazı kafa karışıklıklarına sebep oluyor. Bu yazımızda emekli ikramiyesi kavramıyla ilgili kafa karışıklıklarını ortada kaldırmak, ikramiyenin neye göre belirlendiğini anlatmak için geniş bir araştırma yaptık.

Emekli ikramiyesi meğer böyle hesaplanıyormuş! İkramiyenin artması için...

Bütün emekliler, senede iki defa “bayram ikramiyesi” adı altında 1.000 Türk Lirası tutarında ödeme alıyorlar. Özel sektörden emekli olan vatandaşlar için “emekli ikramiyesi” ifadesi, bayramda dağıtılan bu ödeneklere işaret ederken kamudan emekli olan vatandaşlarda ise durum daha farklı. Kamudan emekli olan vatandaşlar, her yıl iki defa bayram ikramiyesi alabildikleri gibi emekli oldukları dönemde özel sektördeki kıdem tazminatına benzer bir ödeme alabiliyorlar.

Kamuda çalışan vatandaşlar, devlet kadrolarında geçirdikleri çalışma süreleri ve verdikleri hizmetin derecesiyle orantılı olarak belirli miktarda emekli ikramiyesi alırlar. Bu ikramiye, emeklilik işlemlerinin başlatılması ile hak edilir ve kanuni süreler içerisinde vatandaşın hesabına yatırılır.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NASIL HESAPLANIR?

Emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri internet üzerinden hızlı ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sitesindeki bir araç sayesinde kamuda çalışan 4C'ye mensup vatandaşlar emekli maaşlarını ve ikramiyelerini hesaplayabiliyorlar.

Emekli ikramiyesi hesaplamasında etkili olan faktörler ise şunlar: Hizmet yılı ve ayı, derece, kademe, pay ve payda değerleri, ek göstergeler, ikramiye yılı, kıdem yılı.

  • Hesaplama işlemlerine başlamak için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sitesinde yer alan 4C Kamu Çalışanları İkramiye ve Maaş Hesaplama sayfasına girmelisiniz.

  • Bu sayfayı açtıktan sonra karşınıza çıkan tablodaki Derece, Kademe, Ek Gösterge, Hizmet Yılı, Hizmet Ayı, Kıdem Yılı, İkramiye Yılı, Aylık Tarihi, Pay ve Payda, Kad. Taz. Ek Gösterge gibi alanları doğru bilgilerle doldurun.

  • Gerekli bilgileri girdikten sonra sağ alt bölümde yer alan “Hesapla” butonuna tıklayabilirsiniz.

  • Eğer çıkan sonuçta bir hata olduğunu düşünüyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu ile veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

ÖĞRETMENLER NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALIYOR?

Emekli olan öğretmenlerin hak ettikleri emekli ikramiyeleri, hizmet yılına göre değişiklik gösterebiliyor. Aşağıdaki listede hizmet yılına göre bir öğretmenin ne kadar emekli ikramiyesi alabileceğini aktardık:

  • 25 sene hizmet verenler 99.440 Türk Lirası

  • 26 sene hizmet verenler 103.418 Türk Lirası

  • 27 sene hizmet verenler 107.395 Türk Lirası

  • 29 sene hizmet verenler 115.350 Türk Lirası

  • 30 sene hizmet verenler 119.328 Türk Lirası

  • 31 sene hizmet verenler 123.306 Türk Lirası

  • 32 ve 40 sene arasında hizmet verenler ise 127.283 TL ile 159.104 TL arasında emekli ikramiyesi alabiliyorlar.

    • Hizmet yıllarına göre değişen ikramiye tutarları, kamuya bağlı diğer mesleklerde de (özel koşullar dahilinde) benzerlik gösteriyor.


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