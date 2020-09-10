Emekli ikramiyesi meğer böyle hesaplanıyormuş! İkramiyenin artması için...

Bütün emekliler, senede iki defa “bayram ikramiyesi” adı altında 1.000 Türk Lirası tutarında ödeme alıyorlar. Özel sektörden emekli olan vatandaşlar için “emekli ikramiyesi” ifadesi, bayramda dağıtılan bu ödeneklere işaret ederken kamudan emekli olan vatandaşlarda ise durum daha farklı. Kamudan emekli olan vatandaşlar, her yıl iki defa bayram ikramiyesi alabildikleri gibi emekli oldukları dönemde özel sektördeki kıdem tazminatına benzer bir ödeme alabiliyorlar.

Kamuda çalışan vatandaşlar, devlet kadrolarında geçirdikleri çalışma süreleri ve verdikleri hizmetin derecesiyle orantılı olarak belirli miktarda emekli ikramiyesi alırlar. Bu ikramiye, emeklilik işlemlerinin başlatılması ile hak edilir ve kanuni süreler içerisinde vatandaşın hesabına yatırılır.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NASIL HESAPLANIR?

Emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri internet üzerinden hızlı ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sitesindeki bir araç sayesinde kamuda çalışan 4C'ye mensup vatandaşlar emekli maaşlarını ve ikramiyelerini hesaplayabiliyorlar.