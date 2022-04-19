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Tarih belli oldu! Emekli ikramiyesi ne zaman yatar? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

19.04.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi son dakika açıklaması geldi. Emekli ikramiyesi zamlandı mı? Milyonlarca emeklinin yanı sıra; dul, yetim, yaşlılık maaşı alacak kişilerin de faydalanacağı emekli ikramiyesinin bu yıl artıp artmayacağı merak edilen konuların başında geliyor. Peki; 2022 emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin konuyla ilgili net açıklama yaptı.

Tarih belli oldu! Emekli ikramiyesi ne zaman yatar? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar sorusu yanıt buldu. 13 milyondan fazla kişinin faydalanacağı emekli ikramiyesine zam beklentisine son nokta koyuldu. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, emekli ikramiyesinin ne kadar olacağını ve yatacağı tarihi duyurdu. Peki; 2022 emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İşte ikramiyelerle ilgili son açıklamalar…

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında emekli ikramiyesinin ne kadar olacağını duyurdu. Bakan Bilgin açıklamasında; "İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum."

Emeklilere 3.000 TL ikramiye masada!

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ OLACAK MI?

Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇALIŞMA

3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİR?

Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenecek. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; bayram ikramiyesi de hak sahiplerine aynı oranlarda ödenecek.

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İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek.

YENİ EMEKLİ OLANLAR DA İKRAMİYE ALACAK

Bayramdan önce emeklilik kararı alan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Eğer emeklilik kararı Ramazan bayramından sonra alınırsa bu kez sadece Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek.

HERKESE AYNI ÖDENECEK

Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere yanı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanıyor. Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranında ödeniyor.

ikramiye

BANKAYA YATACAK

Halen Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alanların bayram ikramiyesi alması için başvuru yapmalarına gerek yok. Bu kişilere ikramiyeler herhangi bir başvuru olmaksızın ödenecek.

Ödemeler doğrudan emekli aylıklarının yatırıldığı bankalara yapılacak. Dolayısıyla bayram ikramiyelerini emekliler kendi bankalardan çekebilecekler.


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