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Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? 5000 TL ikramiyede son durum

09.10.2023 08:31 | Son Güncelleme:
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Emekli ikramiyesi her sene dini bayramlardan önce vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiyenin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı sebebiyle 29 Ekim'de de verileceği iddiası gündem oldu. Konu ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıklama yaptı. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi?

Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? 5000 TL ikramiyede son durum

Emekli ikramiyesinin ne kadar olduğu ve 29 Ekim'de emekli ikramiyesinin verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Emeklilere her sene yılda iki defa ikramiye veriliyor. Milyonlarca emekli 29 Ekim'e az bir zaman kala Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel ikramiye ödenip ödenmeyeğini merak ediyor. Bir kereye mahsus olmak üzere, emekli vatandaşlara ve hak sahiplerine 5000 lira tutarında ikramiye ödenmesi gündemde. İşte detaylar

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Her yıl 2 kez hesaplara aktarılan emekli ikramiyesinin Cumhuriyet'in 100. yıl nedeniyle de verileceği iddia ediliyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:
"Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır."
Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Tek seferlik ödenecek ikramiyenin 5 bin TL olması bekleniyor.

29 ekim emekli ikramiyesi

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Konuya dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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