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EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA 2023 E DEVLET: Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olanlara ikramiye verilecek mi? 5000 TL emekli ikramiyesini kimler alacak?

20.11.2023 08:55 | Son Güncelleme:
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5000 TL emekli ikramiyesi kapsamı genişliyor. Bilindiği üzere Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bir defaya mahsus SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenen ikramiyelerden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi sahibi olan kişiler faydalanamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda bu konunun da ele alınması bekleniyor. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olanlara ikramiye verilecek mi? 5000 TL emekli ikramiyesini kimler alacak? İşte detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA 2023 E DEVLET: Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olanlara ikramiye verilecek mi? 5000 TL emekli ikramiyesini kimler alacak?

Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olanlara ikramiye verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Çalışmayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine verilen Cumhuriyet ikramiyesi konusunda ek düzenlemeye gidilerek 5000 TL emekli ikramiyesi alamayan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye emekliler için düzenlemenin kapsamının genişletilmesi bekleniyor. Birçok kişi internette "Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olanlara ikramiye verilecek mi?" ya da "5000 TL emekli ikramiyesini kimler alacak?" gibi sorulara yanıt arıyor.

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ÇKS KAYDI OLANLAR 5 BİN TL İKRAMİYE ALACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesi için Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar geçtiğimiz günlerde açıklamada bulundu.

Bilindiği üzere emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı.

Bayraktar açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Emekli çiftçilerimiz Hükümetimizin Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak verdiği 5 bin lira ikramiyeden yararlanamayarak, mağdur oldu”

Çiftçilerin AK Parti milletvekilleri ve parti yönetimine 5000 TL emekli ikramiyesi için taleplerini ilettikleri öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile konuşacağı bildirildi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI

Emekli ikramiyelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen emeklilerin şubeye gitmesine gerek bulunmuyor.

Emekli ikramiyesi sorgulama işlemleri internet üzerinden veya telefon aracılığıyla sorgulanabiliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

kabine toplantısı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ekim 2023'te gerçekleşen Kabine toplantısının ardından emeklilere 5000 TL ikramiyesi konusunda şu açıklamayı yapmıştı:

"Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında kalacak Toplam maliyeti 61 milyar TL'yi geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak."

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emekli maaşı emekli ikramiyesi Kabine Toplantısı
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