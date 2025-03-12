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'Emekli ikramiyesine ek zam olur mu?' diye soruldu... Erdoğan: Beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsunuz? Daha ne olacak?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.03.2025 13:21
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, TBMM'den ayrılırken gazetecilerin soruların ayaküstü yanıtladı. Erdoğan, emekli ikramiyesinin düşük bulunması hakkındaki soruya "3 binden 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak? Beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsunuz" diye yanıt verdi.

'Emekli ikramiyesine ek zam olur mu?' diye soruldu... Erdoğan: Beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsunuz? Daha ne olacak?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasının ardından, gazetecilerin sorduğu sorulara yanıt verdi.

Erdoğan, DEM Parti'ye de görüşme için randevu vereceğini bildirirken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a açtığı telefon hakkındaki soruya ise yanıt vermedi.

Bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emekli ikramiyesinde değişiklik olup olmayacağını sordu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SORUSUNA YANIT

Erdoğan, emekli ikramiyesinin yeterli olduğunu belirterek "Daha ne olacak" dedi.

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Erdoğan şunları söyledi;

"3 binden 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak? Beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsunuz"

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesi
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