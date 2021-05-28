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Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021'de emekliler ne kadar zam alacak?

28.05.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli, emekli maaşına yapılacak zammı araştırmaya başladı. Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021'de emekliler ne kadar zam alacak? Detaylar haberimizde...

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021'de emekliler ne kadar zam alacak?

Emekli maaşı zamları milyonlarca emekli tarafından en çok araştırılan konular arasına girdi. Vatandaşlar temmuz ayında yapılacak zammı merak ediyor. Emekli maaşına yapılacak olan zamda enflasyon oranları dikkate alınıyor. Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021'de emekliler ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2021'DE EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

Enflasyon rakamları, emekli maaşına yapılacak zam oranında etkili oluyor. Milyonlarca emekli, maaşına yapılacak zammı bekliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. 4 aylık enflasyonun yüzde 5.45'e ulaştığı açıklanmıştı.

Merkez Bankası, ekonomistlerle Mayıs ayı beklenti anketi gerçekleştirdi. Söz konusu ankette enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 1.27, Haziran için ise yüzde 0.82 olarak belirlendi. Beklenti anketine göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,66 olacağı söyleniyor. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları henüz belli değil. Kesin oranlar Temmuz ayında belli olacak. 2021 Ocak ayında emekli maaşına, önceki 6 aylık enflasyon oranı da dikkate alınarak, yüzde 8,36 zam yapılmıştı.

4 aylık enflasyon yüzde 5.45'e çıktı. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketine göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 lira olacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık 2 bin 551 liraya ulaşacak. 7.66'lık tahmine göre ise yeni maaşlar şu şekildedir: en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 2 bin 605 lira.

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021'de emekliler ne kadar zam alacak?

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 (2020 TEMMUZ) 2.420 (2021 OCAK)
SSK (2000 SONRASI) 1.500 (2020 TEMMUZ) 1.500 (2021 OCAK)
BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 (2020 TEMMUZ) 1.763 (2021 OCAK)
BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 (2020 TEMMUZ) 1.662 (2021 OCAK)

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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