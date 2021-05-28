Emekli maaşı zamları milyonlarca emekli tarafından en çok araştırılan konular arasına girdi. Vatandaşlar temmuz ayında yapılacak zammı merak ediyor. Emekli maaşına yapılacak olan zamda enflasyon oranları dikkate alınıyor. Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021'de emekliler ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2021'DE EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

Enflasyon rakamları, emekli maaşına yapılacak zam oranında etkili oluyor. Milyonlarca emekli, maaşına yapılacak zammı bekliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. 4 aylık enflasyonun yüzde 5.45'e ulaştığı açıklanmıştı.

Merkez Bankası, ekonomistlerle Mayıs ayı beklenti anketi gerçekleştirdi. Söz konusu ankette enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 1.27, Haziran için ise yüzde 0.82 olarak belirlendi. Beklenti anketine göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,66 olacağı söyleniyor. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları henüz belli değil. Kesin oranlar Temmuz ayında belli olacak. 2021 Ocak ayında emekli maaşına, önceki 6 aylık enflasyon oranı da dikkate alınarak, yüzde 8,36 zam yapılmıştı.