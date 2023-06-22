EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Zam oranı için gözler Bakan Işıkhan'da!

Emekli maaşı zammı hakkındaki gelişmeler merak konusu oldu. TÜİK tarafından yayımlanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan tablolar, Haziran enflasyonunun açıklanması ile son şeklini alacak. Emekli maaşı zam düzenlemesi için geri sayım sürüyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda belli olacak 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak. İşte emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı zammı 6 ayda bir yapılıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.

Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Öte yandan 7.500 TL en düşük emekli maaşı üzerinde aylık alanlar ile en düşük memur maaşı rakamını 22 bin TL’ye yükseltecek düzenleme için harekete geçildi.

Kurban Bayramı’ndan sonra Meclis’e gelmesi beklenen 5-6 maddelik yasa teklifi ile emekliye zam oranında refah payı kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

TÜİK'TEN YAPILAN AÇIKLAMALAR İLE 5 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Maaşların Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak belirlemesi bekleniyor.

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile emekli ve memur 5 aylık zam oranı netleşti.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,26, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,13'lük zammı cebine koydu.

TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması ise 5 Temmuz’da yapılacak. Bu açıklama sonrası yeni zamlı maaşlar belli olacak.





