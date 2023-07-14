EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Yüzde 25 zam TBMM'de kabul edildi

Emekli maaş zammı ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar, teklifin dün değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul’da kabul edilmesi sonrası hız kazandı. Bilindiği üzere yapılan son düzenleme ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Dün SSK ve Bağkur'lular için yaşanan gelişme sonrası güncel rakamlar merak konusu oldu. Emekli maaş zammında son durum ve detaylar haberimizde. İşte SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ile ilgili merak edilenler...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emekli maaşlarına da yüzde 25 zam yapılacak.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul’da kabul edildi.

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

Dün de memur emeklileri için yüzde 25 zam ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler ile en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkarılması maddeleri kabul edilmişti.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Emekliye seyyanen zam olup olmayacağı merak konusu olurken konuya dair ilk açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti.

Bahçeli memura yapılan seyyanen zam oranında yani 8077 TL'lik artışın yüzde 25 zammın yanında emekli aylıklarına eklenmesini talep etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler ise konuya dair yaptığı açıklamada “Önümüzdeki dönemde ekonomik imkanları artırma noktasında çabamız devam edecektir” ifadelerini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplam 31 maddeyi inşallah Meclis’imizin genel kurul gündemine almak üzere, muhalefette de uzlaşı takvimi içerisinde tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE DEVLET BAHÇELİ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Gündemde Bahçeli'nin emekli maaşları için yaptığı yeni teklif vardı.

