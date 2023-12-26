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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2024: Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Zam oranı için nefesler tutuldu!

26.12.2023 11:56 | Son Güncelleme:
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Emekli maaşı 2024 ocak ayı itibarıyla zamlanacak. Emekli maaşı zammının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK emeklisi vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. En düşük emekli maaşı şu an için 7.500 TL. Temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından yayımlandı. Şimdi gözler Aralık ayı enflasyon oranı açıklamasının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2024: Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Zam oranı için nefesler tutuldu!

Emekli maaşı 2024 Ocak ayı itibarıyla zamlı olarak hesaplara yatacak. Bilindiği üzere. SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26’sı arasında alıyor. Bağ-Kur emeklilerinin ise maaşları 25’i ile 28’i arasında yatıyor. 5 aylık enflasyon verileri TÜİK tarafından yayımlandı. Şimdi gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranında. Birçok kişi interntte "En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

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2024 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Emekli maaşı ve memur zamları 6 aylık enflasyon farkına göre şekillenecek.

Toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla maaşları belirlenecek olan memur ve emekliler, aralık ayı enflasyon verilerini bekliyor.

TÜİK 2023 Aralık ayı enflasyon oranı verilerini 3 Ocak yayımlayacak.

Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kulandı.

memur ve emekli maaşı

SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş ödeme tarihleri farklı tarihlerde tahsis numarasına göre yapılıyor. Ocak ayının 3’ünde enflasyon rakamları kesinlik kazanacağından emekli zam oranları belli olacak. Maaşların Ocak ayında zamlı olarak yatması bekleniyor. SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26’sı arasında alırken Bağ-Kur emeklileri ise 25’i ile 28’i arasında zamlı maaşlarını alacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur ve emekli maaşına ilişkin geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadelere yer vermişti:

"En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır."

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5 AYLIK ENFLASYON FARKI

TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerini yayımlamasının ardından memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı belli oldu. Yayımlanan verilere göre enflasyon 2023 yılının kasım ayında yüzde 3,28 artış gösterirken yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bu kapsamda temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 oldu. Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

en düşük emekli maaşı

REFAH PAYI DA EKLENEBİLİR

Öte yandan bahsi geçen oranların üzerine refah payının da dahil edilme ihtimali de var.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak beklenmişti. Enflasyon oranı kasım sonu itibarıyla yüzde 61,98 oldu.

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Memur maaşı ve emekli zammı 3 Ocak’ta netleşiyor! Memur maaşı ve emekli zammı 3 Ocak’ta netleşiyor!
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