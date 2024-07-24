Emekli maaşı arttı bankalar yarışa girdi promosyon 24 bin TL'yi aştı ama... Uyarıları dinlemeden hamle yapmayın!

Promosyon artıyor diye banka değiştirirken dikkatli olmakta fayda var! TV100 ekranlarına konuk olan SGK uzmanı Murat Bal, spiker Nilüfer Özkan'ın 'Emeklilere ödenen promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar çıktı. Bu tutarlar daha da artar mı?' sorusuna yanıt verdi. Emeklinin promosyon hesabı devam ediyor!

TV 100 spikeri Nilüfer Özkan: Promosyon ödemeleri 24 bin TL'ye kadar çıktı! Daha da yukarıya çıkar mı?

SGK Uzmanı Murat Bal: "Emeklilere ödenen maaş arttığı için bankalar da kendi promosyon tutarlarında artış uyguladı. Devlet bankalarındaki promosyon artışları sonrası özel sektöre de yansıdı.

'PROMOSYON ÖDEMELERİ ARTABİLİR'

'Özel sektör rekabet ortamı içinde rakamları artırıyor. Bildiğiniz gibi promosyon tutarları 24 bin TL'ye yaklaştı. Bu rakam önümüzdeki günlerde daha da artabilir.

BANKA DEĞİŞTİRMEK MANTIKLI MI? UYARI GELDİ

Ben vatandaşlarımızı birkaç konuda uyarmak istiyorum. Sadece rakam için banka değiştirmenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Değiştirdiğiniz bankanın Anadolu'da ATM'si şubesi olup olmadığına bakmak gerekiyor.

Örneğin tatile gittiniz köyünüze gittiniz, orada banka hizmetlerinin olması gerekiyor.

Burada en önemli şey verilen promosyonun nakit tutarı! Bankaların birçoğu da havale ve EFT'lerden ücret almıyor. Mevduat olarak da bazı bankalar yüksek faiz veriyor. Kart ücretleri aidat ücretleri servis ücretleri de alınmıyor. Bunun gibi birçok faktör var."