Emekli maaşı banka promosyonu ne kadar? 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli promosyon veren bankalar hangileri, ödemeler ne zaman ve en yüksek promosyonu veren bankalar hangileri sorusuna yanıt aranıyor. Emeklinin yüzünü güldüren promosyon sayesinde ek gelir artıyor. Zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli, gözlerini emekli promosyon ödemesi yapan bankalara çevirdi. Peki Emekli promosyon veren bankalar 202 nelerdir? Emekli promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emeklinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması halinde çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

YAPI KREDİ



Yapı krediden emeklilere 4.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. 2 – 31 Ağustos 2022 tarihine kadar SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.

HALKBANK



Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

TEB



Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor.

AKBANK



SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

SSK, Bağkur veya emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Akbank'a taşıyacak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7 bin TL'ye varan promosyon kazanabilecek.

DENİZBANK



Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor.

1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

KUVEYT TÜRK



Maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

İŞ BANKASI



Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor.

Emekli yakınına referans olan emeklilere, her bir emekli yakını için 250 lira puan veriyor. En çok 2 kişi için puan kazanılabiliyor.

VAKIFBANK



Maaşı 1.500L'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.

GARANTİ BBVA



Garanti BBVA bankası da emekli maaşını taşıyan müşterileri için 7250 TL'ye varan promosyon sözü veriyor. Üstelik bununla da kalmayıp yakınlarını davet edenlere her bir kişi için 250 TL'lik ödül sunuyor.

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

Promosyon ödemesinden 1 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında maaşını Garanti'ye geçiren emekliler yararlanabilecektir. Ek olarak 'Yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor.

ZİRAAT BANKASI



Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Başvuru şartı olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.



