FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaşı banka promosyonu ne kadar? 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli maaşı banka promosyonu ne kadar? 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

16.08.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli tarafından emekli promosyonu veren bankalar sorgulanıyor. 26 Temmuz tarihinde zamlı maaşlar hesaplara yatmıştı. Maaşların yatmasının ardından bankalar da promosyon yarışına girmiş oldu. İşte Yapı Kredi, Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, Ziraat Bankası, İş Bankası ve diğer tüm bankaların sağladığı emekli promosyonu miktarı!

Emekli maaşı banka promosyonu ne kadar? 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli promosyon veren bankalar hangileri, ödemeler ne zaman ve en yüksek promosyonu veren bankalar hangileri sorusuna yanıt aranıyor. Emeklinin yüzünü güldüren promosyon sayesinde ek gelir artıyor. Zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli, gözlerini emekli promosyon ödemesi yapan bankalara çevirdi. Peki Emekli promosyon veren bankalar 202 nelerdir? Emekli promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emeklinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması halinde çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

YAPI KREDİ

Yapı krediden emeklilere 4.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. 2 – 31 Ağustos 2022 tarihine kadar SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.

HALKBANK

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

TEB

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor.

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

SSK, Bağkur veya emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Akbank'a taşıyacak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7 bin TL'ye varan promosyon kazanabilecek.

DENİZBANK

Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor.

1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

KUVEYT TÜRK

Maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

İŞ BANKASI

Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor.

Emekli yakınına referans olan emeklilere, her bir emekli yakını için 250 lira puan veriyor. En çok 2 kişi için puan kazanılabiliyor.

VAKIFBANK

Maaşı 1.500L'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA bankası da emekli maaşını taşıyan müşterileri için 7250 TL'ye varan promosyon sözü veriyor. Üstelik bununla da kalmayıp yakınlarını davet edenlere her bir kişi için 250 TL'lik ödül sunuyor.

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

Promosyon ödemesinden 1 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında maaşını Garanti'ye geçiren emekliler yararlanabilecektir. Ek olarak 'Yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Başvuru şartı olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa’daki kuraklık dengeleri değiştirdi! Zeytinyağını artık Türkiye’den alacaklarAvrupa’daki kuraklık dengeleri değiştirdi! Zeytinyağını artık Türkiye’den alacaklar
Yarın başlayacak indirim öncesi Bakan Nebati'den flaş açıklama!Yarın başlayacak indirim öncesi Bakan Nebati'den flaş açıklama!
SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı banka banka promosyonları emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...

Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...

Gram ve ons altın için yeni tahmin

Gram ve ons altın için yeni tahmin

Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler

Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler

Çalışan milyonları kapsıyor! Hiçbir ücret ödenmeyecek: Kıdem tazminatı, ihbar, mesai, yıllık ve haftalık izinler…

Çalışan milyonları kapsıyor! Hiçbir ücret ödenmeyecek: Kıdem tazminatı, ihbar, mesai, yıllık ve haftalık izinler…

Mahkemeden 5 büyük zincir markete kötü haber!

Mahkemeden 5 büyük zincir markete kötü haber!

Bugün iptal edilmişti: Benzin ve motorin…

Bugün iptal edilmişti: Benzin ve motorin…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.