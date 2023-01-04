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EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı sonrası 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı

04.01.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı hesaplama ekranı, 2023 emekli memur maaşının açıklanması ile beraber yoğun ilgi görüyor. Dün açıklanan aralık ayı enflasyon oranının ardından emekli ve memur maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamasında zam oranının yüzde 30'a çıkarılacağı müjdesini verdi. Peki, emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ile ilgili detaylar

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı sonrası 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı

Emekli maaşını hesaplamak isteyenler internet üzerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamasında, "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz." dedi. 4A emekli maaşı sorgulaması SGK üzerinden kolayca yapılabiliyor. 4B emekli maaş hesaplama işlemi ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte sorgulama ekranı

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplamasında çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok kriter etkili oluyor. Temmuz ayında 3.500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı da netleşti. Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5.500 TL’ye yükseltildiğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunduğu emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu sayesinde emekli aylığı sorgulanabiliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır." denildi.

emekli-maaşı-hesaplama
SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri: https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ bağlantısına giderek giriş yaptıktan sonra TC Kimlik Numarası bilginizi girin. SSK Sicil Numarası bilginizi, baba adınızı, nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili ve doğum tarihinizi girin. Ardından sorgulama butonuna tıklayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz. Prim günü sayısı 3600'den az olan vatandaşların emekli aylık bilgisi görünmeyecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ne zaman emekli olurum robotunu kullanarak tablo ile net bir şekilde emekli olacağınız yaşı kolayca öğrenebilirsiniz.
SGK HESAPLAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz ve hizmete başlama tarihinizle ilgili alanlarını doldurun. Maluliyetiniz var mı, erken yaşlanma var mı? kısımlarını evet ya da hayır olarak seçin. SSK prim ödeme gün sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, askerlik/sanatçı gün sayınız fiili gün sayınız, yurt dışı gün sayınız, 3600 günün doldurulduğu tarih, gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna bastıktan sonra karşınıza net bir tablo çıkacaktır.

emekli-memur-zammı

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolayca alacakları maaş tutarını görüntüleyebilirler. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B Emekli Maaşı Hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.
4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

emekli-zammı-ne-kadar

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Bu hesaplama işlemini uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama işlemi için link üzerinden açılan ekrandan istenen bilgileri doldurmanız gerekiyor.
4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA-TIKLAYINIZ


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