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EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 SGK, SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

09.01.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı hesaplama ekranı yoğun ilgi görüyor. Emekli maaşlarına yılda iki defa zam yapılıyor. Bu yılın ilk zammı aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılacağını bildirdi. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım? İşte SGK, SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 SGK, SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

Emekli maaşı hesaplama işlemi 2023 zammının ardından gündem oldu. Emekli maaşı hesaplamasında çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok kriter etkili oluyor. Temmuz ayında 3.500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı da netleşti. Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5.500 TL’ye yükseltildiğini duyurdu. 4A emekli maaşı sorgulama işlemi ile ilgili SGK tarafından açıklama yapıldı.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunduğu emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu sayesinde emekli aylığı sorgulanabiliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır." denildi.

emekli-memur-zammı

SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri: https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ bağlantısına giderek giriş yaptıktan sonra TC Kimlik Numarası bilginizi girin. SSK Sicil Numarası bilginizi, baba adınızı, nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili ve doğum tarihinizi girin. Ardından sorgulama butonuna tıklayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz. Prim günü sayısı 3600'den az olan vatandaşların emekli aylık bilgisi görünmeyecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ne zaman emekli olurum robotunu kullanarak tablo ile net bir şekilde emekli olacağınız yaşı kolayca öğrenebilirsiniz.
SGK HESAPLAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz ve hizmete başlama tarihinizle ilgili alanlarını doldurun. Maluliyetiniz var mı, erken yaşlanma var mı? kısımlarını evet ya da hayır olarak seçin. SSK prim ödeme gün sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, askerlik/sanatçı gün sayınız fiili gün sayınız, yurt dışı gün sayınız, 3600 günün doldurulduğu tarih, gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna bastıktan sonra karşınıza net bir tablo çıkacaktır.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolayca alacakları maaş tutarını görüntüleyebilirler. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B Emekli Maaşı Hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.
4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

emekli-ocak-zammı

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Bu hesaplama işlemini uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama işlemi için link üzerinden açılan ekrandan istenen bilgileri doldurmanız gerekiyor.
4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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