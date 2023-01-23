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Emekli maaşı hesaplama: Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK, SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C, emekli maaşı hesaplama

23.01.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı hesaplama tablosu yoğun ilgi görüyor. SGK emekli maaşı hesaplama ekranı 2023 ocak zammının ardından erişime kapatılmıştı. Emekli maaşına yapılan zam oranını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. 2023 ocak zammı ile beraber en düşük emekli maaşı 5500 TL'ye yükseldi. SGK tarafından yapılan yeni açıklama ile hesaplama tablosu erişime açıldı. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım?

Emekli maaşı hesaplama: Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK, SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C, emekli maaşı hesaplama

Emekli maaşı hesaplama işlemi, SSK ve Bağkur emeklileri tarafından araştırılıyor. SGK'dan konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamada, "2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır." denilmişti. Güncellemelerin ardından emekli maaşı hesaplama ekranı yeniden erişime açıldı. 4A emekli maaşı SGK üzerinden, 4B emekli maaşı ise e-Devlet üzerinden hesaplanabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunduğu emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu sayesinde emekli aylığı sorgulanabiliyor. Emekli maaşı hesaplama ekranı erişime açıldı.
SGK HESAPLAMA EKRANI- TIKLAYINIZ

SGK emekli maaşı sorgulama işlemi ekranı üzerine TC Kimlik Numarası bilginizi girmeniz gerekiyor. SK Sicil Numarası bilginizi, baba adınızı, nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili ve doğum tarihinizi girin. Ardından sorgulama butonuna tıklayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz. Prim günü sayısı 3600'den az olan vatandaşların emekli aylık bilgisi görünmeyecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ne zaman emekli olurum robotunu kullanarak tablo ile net bir şekilde emekli olacağınız yaşı kolayca öğrenebilirsiniz.
emekli-maaşı-hesaplama

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolayca alacakları maaş tutarını görüntüleyebilirler. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B Emekli Maaşı Hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.
4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA-TIKLAYINIZ
emekli-maaşı-hesaplama

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Bu hesaplama işlemini uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama işlemi için link üzerinden açılan ekrandan istenen bilgileri doldurmanız gerekiyor.
4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

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