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Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Maaşın yüksek olması için...

15.03.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm çalışanların ortak hayali olan emeklilik konusunda ortak bir istek daha var, o da yüksek emeklilik geliri... Emekli maaşı belirli kriterlere göre belirleniyor ve bu kriterlerde prim ve çalışanın kazancı belirleyici oluyor. Ayrıca kişinin çalışma hayatında ek iş yapması da yüksek emeklilik maaşına neden oluyor.

Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Maaşın yüksek olması için...

Emeklilik ve emekli maaşı konusu son zamanların en çok araştırılan konularından biri. Bilindiği üzere 2022'de en düşük emekli maaşı 2500 TL'ye yükseltildi. Emekli maaşları farklılık gösterirken, emekli olduğunda yüksek maaş almanın yolları araştırılıyor.

Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Prim ve kazanç detayı...

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı belirlenirken kişinin tüm çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen prime esas kazançları değerlendirilir. Bu kazançlar yüksek ise emekli maaşı da yüksek olarak bağlanır. Bu nedenle, iki yerden kazanç bildiren sigortalının emekli maaşı yüksek olur.

Emekli olacak sigortalının maaşını belirlerken 3 ayrı dönem göz önünde bulunduruluyor. 9 Eylül 1999 öncesi dönemde daha yüksek aylık bağlama oranı ve gösterge rakamları kullanılıyor. 9 Eylül 1999- 2008 arasında ise aylık bağlama oranları değişkenlik gösteriyor ve güncelleme rakamları devreye giriyor. 2008 sonrasında yine büyüme rakamları ve enflasyon oranları ile aylık bağlama oranı beraber kullanılıyor. Bu şekilde üç ayrı hesap yapılıyor ve toplandıktan sonra emekli maaşı ortaya çıkıyor.

Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Prim ve kazanç detayı...

Emekli maaşının yüksek olması için kazançların da yüksek olması gerekiyor. Çalışan yüksek maaş alsa bile SGK'ya asgari ücretten bildirilen çalışanların emekli maaşı düşük olur ve alınacak tazminat rakamı da iner. Bu sebeple gerçek maaşın bordroda olması ve SGK'ya bildirilmesi gerekir.

Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Maaşın yüksek olması için bu detaylar önemli...

PRİM NE KADAR ÖNEMLİ?

Emekli maaşı belirleme konusunda çok fazla prim gününden ziyafe yüksek kazanç kriteri dikkate alınıyor. Bu sebeple asgari ücret ile çalışanın 7000 günü olması, yüksek kazancı olan birisinin 5000 günü olmasından daha az maaşa yol açıyor.


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emekli maaşı sgk
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